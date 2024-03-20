恋愛リアリティ番組『オオカミちゃんとオオカミくんには騙されない』に登場した“イケメンファイター”が、大炎上した「カヌレ動画騒動」に言及。アンチに対して「うるせぇ」と言いつつも、持論を展開した。【映像】一体何が？「カヌレ炎上騒動」の真相その選手とは、3月20日（水・祝）「K-1 WORLD MAX」（東京・国立代々木競技場第一体育館）スーパーファイトバンタム級に出場する大久保琉唯。試合に先駆けて、ABEMA格闘YouTu