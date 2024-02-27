任天堂の人気家庭用ゲーム機・Nintendo Switch（ニンテンドースイッチ）の後継機をめぐる日本経済新聞の報道に、注目が集まっている。報道から一夜明けても任天堂からの発表がないことから、ネット上では「眉唾では」などと冷ややかな目線を送るゲームファンが多いようだ。記事を紹介したXのポストには、投稿に背景情報を追加する「コミュニティノート」もつけられた。社長会見では「7年目としては非常に堅調」ニンテンドースイッ