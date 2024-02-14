¥Þ¥ë¥µ¥ó¥¢¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï3·î1Æü¡¢¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á 200ml¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÀÇÊÌ110±ß¡£¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û¶¨Æ±Æý¶È¡¢¡Ö¤Î¤à¥á¥¤¥È¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡×2·î26Æü¥³¥ó¥Ó¥ËÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢¡Ö¥á¥¤¥È¡¼¤Î¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡×È¯Çä25¼þÇ¯¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡ÖÆ¦Æý°ûÎÁ ¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á 200ml¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿Æ¦Æý°ûÎÁ¡£»îºî¤ò½Å¤Í¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÉ÷Ì£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥á¡É¤ÎÌ£