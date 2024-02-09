年末年始は、忘年会や新年会などが近年と比べて多く開催されていた印象。久しぶりに会って昔話に花が咲くなど楽しい反面、やけぼっくいに火がついて大変なことになってしまうこともあるようです。加藤佳乃さん（仮名・35歳）は、大学のサークル時代の友人から久しぶりに連絡を受け、忘年会に招かれたそう。卒業以来、あまり連絡を取っていませんでしたが、懐かしさから参加することにしました。◆久しぶりの同窓会に華やぐ心京都の