JR東日本の駅などで愛されたハンバーガーショップ「ベッカーズ」が、22日に千葉・柏店（柏駅中央口改札内）を閉店するのをもって、ブランドクローズする。運営するJR東日本クロスステーション フーズカンパニーが7日発表した。【写真】これで最後！『ラスト・ベッカーズバーガー』「ベッカーズ」の名前をつけた最後のハンバーガー『ラスト・ベッカーズバーガー』を9日から22日閉店まで販売する。「1986年の創業以来、看板商品
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