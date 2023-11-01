「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２３、阪神タイガース４−３オリックス・バファローズ」（１日、甲子園球場）４番・大山悠輔内野手のサヨナラ打で、球団としては２０年ぶりとなるサヨナラ勝ちを収めた阪神・岡田彰布監督。２勝２敗のタイとし、第一声で「ありがとうございます。遅くまですいませんでした。もう少しすんなりと早く終わらないといけないんですけど、これがシリーズかな。前の２人が敬遠されて、４番が決めてくれた」