「まつり」や「函館の女」など数々の名曲を歌ってきた演歌歌手の北島三郎さん（86）。歌手生活60周年を迎え、昨年末には明治座で「ファイナルコンサート」を行なってから、「引退」や「終活」の噂が頻りに報じられるようになった。今回、「文藝春秋」編集部の取材に対して、初めて「引退」についての想いを語った。【画像】キタサンブラック北島三郎氏©文藝春秋歌手活動を引退するわけではない〈70の声を聞く頃から、俺も体