米加州の断崖から車が転落する事故が起きたが、車内の４人はいずれも一命をとりとめた/CHP Golden Gate Division Air Operations （ＣＮＮ）米カリフォルニア州太平洋岸の断崖に沿って走る幹線道路から車両１台が転落し、約７６メートル下の岩浜に激突する事故が起きた。乗っていた大人２人、子ども２人はいずれも命に危険のない負傷以下の被害で済んだ。事故は２日午前、サンフランシスコから南へ約３２キロの地点に位置する「デ