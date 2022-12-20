トヨタのゴツ顔ミニバンに本格オフロード仕様!? 「イノーバ ハイクロス アドベンチャーエディション」トヨタがアジア圏向けに展開する3列MPV（ミニバン）「イノーバ ハイクロス」。すでにSUV要素を持ったこのクルマですが、インドのデザイナー「SRK Designs」は、そんなイノーバ ハイクロスを本格オフロード仕様に変えた「Toyota Innova Hycross Adventure Edition」のレンダリング（イメージCG）を作成しSNSに投稿していま