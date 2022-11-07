高齢出産は何歳から？ 合併症や出産リスクへの不安も……40才以上の妊娠・出産も珍しくない近年。一方で、40歳以上の出産リスクや子どもへの影響など、高齢出産に対する不安の声も聞かれます。実は、高齢出産や高齢初産には、WHO（世界保健機関）や日本産婦人科学会が提唱している定義があり、その背景にははっきりとした理由があります。「高齢出産」の定義や予想されるリスク・合併症について解説します。 日本における「高齢出