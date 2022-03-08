わさびやしょうがの辛さは、種類が違えどハマる人も多い。そんな刺激を求めてやまない人に朗報だ。ピリリとした刺激で人気の『サクサク紅しょうが揚げ』の姉妹品『サクサク激わさび揚げ』が新発売。ガリやおろしわさびをおつまみにする記者、さっそくその刺激をためしてみた！ ■タイプ違いの「辛さ」のおつまみスナック発売するのは、様々なお菓子の開発や販売を手掛けているMDホールディングス（大阪府東大阪市）。全