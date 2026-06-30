フジパン×ウルトラマンシリーズ特別コラボが帰ってくる！フジパン商品に歴代キャラクターが次々登場！
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、株式会社円谷プロダクション（東京都渋谷区）と２０２６年７月より１年間、放送開始から６０周年を迎える「ウルトラマンシリーズ」とコラボレーションいたします。歴代キャラクターが登場する商品の発売に加え、フジパンの公式キャラクター「ネオバタくん」や「んーぱ」とのスペシャルコラボも実現。さらに、限定デザインのグッズが当たるフジパン公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。かつてない「美味しさの光」が降り注ぐ、「ウルトラ✧パン」シリーズを、ぜひお楽しみください。
■初代から最新作まで！シリーズ愛あふれる胸熱特設サイト開設
ウルトラヒーローのデザインに加えて効果音も活用することで、サイトを開いた瞬間から世界観に引き込まれる、没入感の高い体験を実現しています。さらに、次回予告や黒塗りによるシークレット演出を取り入れることで、何度でもアクセスしたくなる仕掛けを用意しました。今後は、商品の展開に合わせて新たな演出の追加も予定しており、初代作品のオマージュから最新シリーズをモチーフにした表現を盛り込むことで、ファンの方には胸が熱くなるサイトになっています。
ウルトラマンコラボ特設サイト :
https://www.fujipan.co.jp/ultraman2026/
■第1弾は昭和・平成・令和の人気ウルトラマンが登場！
第１弾は、『ロングスティック 北海道練乳クリーム』と『ロングスティック Ｗチョコ』とコラボレーションいたします。歯切れの良いソフトフランス生地に、くちどけの良いクリームをサンドした『ロングスティック 北海道練乳クリーム』 では、2種類のパッケージデザインをご用意。平成ウルトラマン３部作より、「ウルトラマンティガ」と「ウルトラマンダイナ」、「ウルトラマンガイア」と「ウルトラマンアグル」が登場します。
『ロングスティック Ｗチョコ』 には、昭和の名作より「ウルトラセブン」と、その息子「ウルトラマンゼロ」の親子が登場。さらに、８月には「んーぱ」とのコラボキャラクターも登場予定です。第2弾も、ご期待ください。
■超レア！世界に10枚だけの限定デザインTシャツが当たるSNSキャンペーン開催♪
最強の宇宙恐竜怪獣「ゼットン」とスナックサンドの精霊「んーぱ」のコラボキャラクター「ウルトラんーぱ ゼットン」の限定デザインが描かれたTシャツが抽選で10名様に当たります。
・アカウント：フジパン公式X( @neobata_fujipan )
・応募期間：２０２６年７月１日（水）～１０日（金）
・景品：コラボ限定デザインTシャツ １０名様
・応募方法：１.フジパン公式Xをフォロー
２.キャンペーン投稿をリポスト
7月発売の『ロングスティック 北海道練乳クリーム』もしくは『ロングスティック Ｗチョコ』の写真と、「#美味しさ光るパン出現」のハッシュタグを付けて投稿すると当選率UP！
■商品概要
ロングスティック 北海道練乳クリーム ソフトフランスパンに、北海道練乳クリームをサンドしました。
【価格】オープン価格
【販売地域】全国（北海道・沖縄を除く）
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０-２８３７９９
ロングスティック Wチョコ ソフトフランスパンに、２種のチョコクリームをサンドしました。
【価格】オープン価格
【販売地域】関東・中部・西部地区
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０-２５６３７３
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
フジパン公式Webサイト :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan