『BEYOND THE FIRST FIVE YEARS. BMSGは、第二創業期へ。』 BMSG、ビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering ′26」を開催

株式会社BMSG撮影：ハタサトシ

株式会社BMSG（以下、BMSG）は、2026年6月29日、関係各社およびステークホルダーに向けたビジネスカンファレンス「Greeting & Gathering '26」（以下、G&G'26）を開催いたしました。2023年の初開催から数えて4回目となる今回、BMSGは創業からの5年間を経て、次なるステージである「第二創業期」への突入を宣言。創業10周年を迎える2030年に向け、新たなスローガン『BEYOND THE FIRST FIVE YEARS. BMSGは、第二創業期へ。』を掲げました。

今後は「音楽ファースト」「サステナブルなエンタメ構造」「グローバル展開」の3領域において、投資とイノベーションを加速させていきます。

1. アーティスト、プロデューサー、スタッフ──すべての才能を殺さない「音楽ファースト」の実現

BMSGはこれまで、『THE FIRST』や『No No Girls』をはじめとするオーディション番組を通して、既存の枠に収まらない多彩な才能を発掘・育成してきました。自社レーベル『Bullmoose Records』の立ち上げや、アーティストとプロデューサーの創造力を一気通貫で具現化するクリエイティブ組織『BMSG Creative Lab』の発足など、マネジメントとレーベル、クリエイティブ機能が三位一体となった強固な基盤を構築しています。また、アーティストだけでなくスタッフも、共にクリエイティブを創り上げる仲間として敬意を払い、楽曲やMVなどのクレジット掲載を徹底してきました。

これから始まる第二創業期においては、アーティストがデビュー後も自分らしく才能を発揮し続けられる環境の整備を目指し、多角的な経験を個人の興味に合わせて支援します。また、さらに多くの才能を開花させるため、これからの5年間で次世代を担う新たな音楽プロデューサーの発掘・育成を強化していきます。

2. ファン、そしてアーティストの未来へ──思考を止めずに模索し続ける「サステナブルなエンタメ構造」への挑戦

BMSGはこれまでも、2024年2月に発表した「音楽業界を持続不可能にしないための提言」をはじめ、現代の音楽業界のあり方に一石を投じてきました。BE:FIRSTの作品において実施した「ランダム封入特典の廃止」および「紙ジャケットへの変更」の試験的導入では、プラスチック使用量を約10トン削減。CD売上枚数自体は約7万枚減少したものの、ファンの主体的な応援に支えられ総売上は約2倍に拡大するなど、環境負荷の低減と高い収益性を両立する持続可能なファンビジネスモデルの可能性を模索しました。

次の5年においても、エンターテインメントとしての「推し活」の純粋な楽しみと、ファンの経済的負担、そしてプラスチック削減をはじめとする環境問題など複雑なバランス関係において、BMSGは思考を止めず、最適解を模索し続けます。その一環として、創業時より大切にしてきたB-Townにおける「共創型コミュニティ」の取り組みをさらに強化してまいります。アーティストからの一方的な情報提供の枠を超え、BMSGの歩みをより身近に感じ、ともに歩んでいる実感を持てるようなコミュニティの確立を目指してまいります。

撮影：ハタサトシ

また、所属アーティストが一人一人の社会人として豊かな人生設計を描けるよう、各種研修（コンプライアンス、マナー、金融知識、メンタルヘルス）に加え、新たに資産形成・ライフプラン支援プログラム『Unseen Life Plan（読み：あんしんライフプラン）』を導入いたします。これは、代表のSKY-HI自身がアップダウンの激しいエンターテインメント業界の中で将来への不安によって、志半ばで「クリエイティブファースト」を貫けなくなってしまった数々の才能を目の当たりにしてきたからこそ、そのリスクを最小限に抑え、アーティストを守りたいと考え決断した試みです。本プログラムでは、アーティストの経済的自立をサポートするため、会社が積立額と同額（最大100%）を支援する資産形成サポート制度を新設（※上限あり）。将来の経済的不安を少しでも軽減し、自らの表現活動に没頭できる環境を整えてまいります。

（※本プログラムの詳細は、プレスリリース「BMSG、所属アーティスト向けの資産形成・ライフプラン支援プログラム『Unseen Life Plan』を導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000118793.html)」をご覧ください。）

3.日本から世界へ、J-POPの棚をつくる ──2030年までに『BMSG FES』の初の海外開催

BMSGはこれまで、所属アーティストによる海外公演や海外フェスへの出演、グローバルアーティストとのコラボレーションなど、世界市場を見据えた挑戦を重ね、その地盤を築き上げてまいりました。

これからの5年は、これまで日本のファンの皆様と共に築き上げてきたこの強固な土台を大切にしながら、世界市場への架け橋を築いてまいります。グローバル水準のクリエイティブを含め、海外進出するための投資を強化し、創業10周年を迎える2030年までには、挑戦の集大成として、所属アーティストが一堂に会する『BMSG FES』の初の海外開催に挑戦いたします。これは決して日本を置き去りにするものではなく、日本のエンターテインメントの素晴らしさを世界に証明するための歩みです。自社単独での海外進出に留まることなく、日本のエンターテインメント業界の皆様と手を取り合い、「世界にJ-POPの棚をつくること」を共に目指してまいります。

第二創業期を支える強固な新経営体制および資本提携

撮影：ハタサトシ

次の5年間への挑戦に向け、BMSGは2026年3月11日付で新たな経営体制へと移行し、取締役COOに清水裕、社外取締役に北川廣一、監査役に大和加代子が就任いたしました。さらに組織の健全性をより高めるべく、COO直属の専任組織として「リスクコンプライアンス室」を新設しております。

そして今回、グローバル拡大およびデジタル基盤強化に向けた新たなパートナーとして、インキュベイトファンド株式会社および株式会社Akatsuki Venturesとの資本提携を発表いたしました。今後は、両社が有する国内外のネットワークや知見を活用しながら、BMSGの成長と世界への挑戦を加速してまいります。BMSGが大切にしてきた独自のアイデンティティと「クリエイティブファースト」の理念を維持したまま、強力なパートナーシップのもとで突き進んでまいります。なお、本提携は上場を前提としたものではなく、今後も上場の予定はございません。

BMSGは、現時点を「これからの5年間を戦い抜く挑戦者としてのスタートライン」と定義します。今後もBMSGは、「才能を殺さないために。」をミッションに掲げ、音楽の持つ力を信じ、誰もが自分らしくいられる未来に向けて、応援してくださるファンの皆様、志を同じくする業界の皆様、そしてすべての才能とともに、日本のエンターテインメントの可能性を拡張し続けてまいります。

撮影：ハタサトシ

※ なお、本発表を行った「Greeting & Gathering '26」のプレゼンテーション動画は、2026年7月中にBMSG公式YouTube(https://www.youtube.com/c/BMSG_official)チャンネル(https://www.youtube.com/c/BMSG_official)にて一般公開する予定です。

■ 株式会社BMSGについて

2020年9月、SKY-HIが「才能を殺さないために。」をミッションに掲げ設立した音楽マネジメント・レーベル。オーディションや育成、事務所の垣根を越えたプロジェクトの企画・制作、コミュニティ運営など多角的な事業展開で、個々の才能が「自分らしく（Be My Self）」輝ける環境を構築する。

設立から5年で、「BE:FIRST」、「MAZZEL」、「HANA」、「STARGLOW」といった多彩な才能を世に送り出し、日本の音楽シーンにおける存在感を証明。2026年からは「日本の音楽の未来の更新」を目指して、次なるフェーズへ突入。

常に「音楽ファースト」を掲げ、良質な作品制作を通じて、日本のエンターテインメントが世界のショー・ビジネスやカルチャーと肩を並べる時代の実現を目指す。