高橋善丸氏と森岡督行氏が登壇　第32回モリサワ文字文化フォーラム「ここちいい文字と場所　─文字から本へ、本から書店へ」を開催【7/31・大阪】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、第32回モリサワ文字文化フォーラム「ここちいい文字と場所 ─文字から本へ、本から書店へ」を2026年7月31日（金）に開催します。

「モリサワ文字文化フォーラム」は、第一線で活躍するデザイナーやクリエイターをお招きし、文字とデザインの融合から生まれる創造性、独創性、そして表現の可能性を探求することで、文字文化の継承と発展に寄与することを目的に開催しています。

第32回を迎える今回のフォーラムでは、タイポグラフィを主軸としながら湿度ある視覚コミュニケーション表現を探究するグラフィックデザイナーの高橋善丸氏、「1冊の本を売る書店」をコンセプトにした「森岡書店 銀座店」の代表、文筆家でもある森岡督行氏をお招きし、ご講演いただきます。

ご参加は無料です（要事前申し込み）。たくさんの方のご参加をお待ちしています。

講演者

高橋善丸（たかはし よしまる） 株式会社広告丸 主宰

森岡督行（もりおか よしゆき） 森岡書店 代表

開催概要

タイトル：第32回モリサワ文字文化フォーラム「ここちいい文字と場所 ─文字から本へ、本から書店へ」

日 時：2026年7月31日（金）14:00～16:30（13:30開場）

場 所：モリサワ 本社4F大会議室（大阪市浪速区敷津東2-6-25）

参加費：無料

定 員：150名

主 催：株式会社モリサワ

後 援：公益社団法人日本グラフィックデザイン協会

特定非営利活動法人日本タイポグラフィ協会

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

※当日は13:30の開場後から開演直前まで弊社ショールーム(https://www.morisawa.co.jp/culture/museum/)をご見学いただけます。

お申し込みのPeatixページはこちら

https://peatix.com/event/5002881/

講演概要

高橋善丸氏の“ここちいい”エモーショナルタイポグラフィ、森岡督行氏が設計する「1冊の本を売る書店」は“ここに行きたくなる”書店。

文字の“ここちよさ”は、書体そのものだけでなく、紙・余白・空間・時間との関係の中で生まれます。表情豊かで五感に“ここちいい”感覚をもってもらえるロゴタイプや書体、本のデザイン、そして、本や空間を使ったコミュニケーションがもたらす“ここちいい”場の可能性についてご講演いただきます。

講演者プロフィール

『ここちいい文字』『ここちいい本』 高橋善丸 パイ インターナショナル高橋善丸

グラフィックデザイナー

富山県生まれ。V.Iからブックデザインまで、タイポグラフィを主軸としながら、湿度ある視覚コミュニケーション表現を探究。欧米からアジアまで、講演、審査員、企画展等に多数参画。主な著書に、『ここちいい文字』『ここちいい本』（パイ インターナショナル）、『曖昧なコミュニケーション』（ハンブルク美術工芸博物館）、『高橋善丸設計世界』（中国広西美術出版社）、『くすりとほほえむ元気の素』『レトロな印刷物ご家族の博物紙』『箱中天』（光村推古書院）、『お薬グラフィティ』光琳社出版、他がある。主な受賞に、ニューヨークADC銀賞、特別賞、ニューヨークフェスティバル銅賞、香港デザインアワードGDA銀賞、日本タイポグラフィ年鑑ベストワーク賞、他がある。チューリッヒデザイン美術館、ハンブルク美術工芸博物館、オッフェンバッハキングスポア美術館、パリ広告美術館、大阪中之島美術館、富山県立美術館、他国内外の美術館に作品が収蔵されている。

株式会社広告丸主宰。大阪芸術大学デザイン学科長・教授。中国寧波大学客座教授。日本タイポグラフィ協会理事長。JAGDA、東京TDC、ニューヨークTDC、DAS、各会員。

森岡書店森岡督行

森岡書店 代表

1974年生まれ。森岡書店代表。著書に『800日間銀座一周』（文春文庫）、『ショートケーキを許す』（雷鳥舎）などがある。2023年には、ロンドンのCourier社が刊行した『The World's Best Shops』で森岡書店が選ばれた。同年、ソール・ライターが所有した日本関係蔵書を渋谷ヒカリエで展示した。2025年には、ジョージア・オキーフが所有した岡倉天心『茶の本』を可視化するような展示を、ニューヨークのseizan galleryで開催した。同年から、GINZA SIX Podcast「銀座は夜の6時」でパーソナリティーを担当している。今年4月からは東北芸術工科大学客員教授を担当している。地元である山形県寒河江市に完成した寒河江百貨店ではディレクターとして企画立案から参加している。今秋に刊行する自著の原稿を執筆中。リーガロイヤルホテル大阪の、吉田五十八によるラウンジで食べるフルーツサンドを愛している。

「モリサワ文字文化フォーラム」とは

「文字とデザイン」から生まれる創造性や独創性、創作や表現活動について、より多くの皆様に触れていただく機会として、2010年より不定期に開催しています。モリサワは本フォーラムを通じて、文字の持つ魅力や価値に焦点をあて、ジャンルにとらわれない新しいクリエイティブの探求と、文字文化の継承発展を目指しています。



過去に開催された「モリサワ文字文化フォーラム」はこちら

https://www.morisawa.co.jp/culture/forums/

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 文字文化フォーラム事務局

E-mail: bunkaforum@morisawa.co.jp