『水谷千重子の宴ジョインコンサート2026』6/30～チケプラTradeにて公式トレードスタート！

株式会社チケットプラス

電子チケット事業や主催者公認の公式トレードサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、舞台『水谷千重子の宴ジョインコンサート2026』にてチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。トレードの申し込みは6月30日（火）10:00、福岡公演からスタート！その後、東京・山形・大阪と順番にトレードを開始します。本公演は水谷千重子が芸能生活50周年を記念して豪華ゲストを迎えるコンサートツアーとなっていますので、ぜひこの機会にご覧ください。

■2024年の第1弾からさらに進化した“千重子流ジョインステージ”が2026年に帰ってくる！

2024年に開催された第1弾は、福岡・博多座、東京・明治座、大阪・新歌舞伎座、愛知・愛知県芸術劇場の4都市で開催。千重子と親交のあるアーティストたちが次々と“ジョイン”し、音楽とパフォーマンスが融合した華やかなステージは各地で成功を収め、大きな話題となりました。そして2026年、水谷千重子、芸能生活50周年を記念して“千重子流ジョインステージ”が、この度スケールアップして帰ってきます。

“宴ジョインコンサート”は、縁のある豪華ゲストを迎える音楽特化型コンサートシリーズです。東京ガーデンシアター公演では、近藤真彦のジョインが決定。さらに「千重子ファミリー大集合スペシャル」として八公太郎、御崎進、六条たかや、萬みきお、倉たけし、まさとし先輩といったおなじみのメンバーがジョインします！加えて、新たに千重子ファミリーがお披露目されるとの噂が！さらに福岡・山形・大阪でも千重子ファミリーのジョインが続々と決定。愛知・広島での開催も決定しています。 とにかく楽しくなること間違いなし。この機会をお見逃しなく!

本公演にやむを得ず行けなくなってしまった方は、公式トレードサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方が公演に行けなくなった際にご利用いただけるトレードサービスです。主催者様が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。ぜひご利用ください。

【公演詳細】

水谷千重子の宴ジョインコンサート2026

⚫︎公演日程／ジョインゲスト

2026年7月14日（火）【一部】開演 14:00／【二部】開演 18:30

福岡｜福岡市民ホール 大ホール

ゲスト：根本要(スターダスト☆レビュー)／御崎進／市村記者（月刊ひとり旅）

2026年8月27日（木）開演 18:30

東京｜東京ガーデンシアター

ゲスト：近藤真彦

八公太郎／御崎進／六条たかや／萬みきお／倉たけし／まさとし先輩／逢坂ユヅル

2026年8月30日（日）開演 17:30

山形｜やまぎん県民ホール

ゲスト：秦 基博／はいだしょうこ／逢坂ユヅル

2026年9月7日（月）開演18:30

大阪｜フェスティバルホール

ゲスト：春日部まさみ／倉たけし

2026年9月8日（火）開演16:00

大阪｜フェスティバルホール

ゲスト：御崎進／まさとし先輩

※東京公演以外のアーティストゲスト情報も順次発表予定です。

⚫︎トレード実施期間

福岡：2026年6月30日（火）10:00 ～ 公演日の5日前 午前11:59

東京：2026年8月13日（木）10:00 ～ 公演日の5日前 午前11:59

山形：2026年8月20日（木）10:00 ～ 公演日の5日前 午前11:59

大阪：2026年8月20日（木）10:00 ～ 各公演日の5日前 午前11:59

▶︎出品・申込はこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/14571

▶︎オフィシャルサイト

https://www.bakaitteru.com/

▶︎公演に関するお問い合わせ

明治座：https://www.meijiza.co.jp/inquiry/

■本公演ではチケプラTradeが採用されています！

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるトレードサービス「チケプラTrade」をチケプラアプリからシームレスに利用することができます。

■ チケットの公式トレードをもっと手軽に。AIで席番を認識して、すぐに出品！

紙チケットのAI出品機能は、スマートフォンのカメラでチケットを撮影し、必要な情報を自動で読み取ることで、公式トレード（二次流通）への出品をスムーズに行える仕組みです。

従来、紙チケットを公式トレードに出品するには、プレイガイドとの連携や公演情報の確認など、出品までに多くの手間と時間がかかっていました。その結果、公式トレードの普及を妨げる要因となっていました。

本機能により、公演情報など必要な情報が揃っている場合には、最短で即日からトレードへの出品・販売が可能となります。出品の手続きがより手軽になることで、紙チケットにおいても公式トレードの利用を促進し、不正転売の抑止につなげるとともに、ファンの皆さまにチケットが行き届く健全な流通を実現します。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式トレードサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。