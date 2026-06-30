



2026年6月30日



日鉄ソリューションズ株式会社

国内暗号資産ETFの実現へ、暗号資産インデックス協議会の報告書を公表





以上

日鉄ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：玉置 和彦、以下 「NSSOL」）およびN.Avenue株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：神本 侑季、以下「N.Avenue」）は、両社が共同で事務局を務める「暗号資産インデックス協議会（座長：森下哲朗 上智大学法学部教授）」で協議された、日本円建て暗号資産インデックスの算出に関する報告書を公表しました。本報告書は、国内暗号資産ETFの組成等に必要となる、「透明性が高く信頼性の高い日本円建て暗号資産取引価格のインデックス」の算出に向けた議論の成果を、広く関係者・社会に共有することを目的としています。背景と目的2024年1月に米国における現物ビットコインETFが承認されました。以来、運用資産残高（Assets Under Management）が１年間で1000億ドルに迫る規模まで拡大するなど、暗号資産ETFは新たな投資対象として市場規模が急速に拡大しています。日本国内においても、規制の根拠となる法令が資金決済法から金融商品取引法へと移行することに伴い、暗号資産を組み込んだ金融商品の組成環境整備が進んでいます。しかし、これらの金融商品において活用が期待される投資信託やETFの、NAV（Net Asset Value / 純資産総額）算出およびパフォーマンス評価に不可欠な「円建てベンチマーク指数」が国内に不足しているという課題がありました。海外の外貨建て指数を為替換算して流用する方法では、日本市場特有の需給構造（プレミアム/ディスカウント）や流動性環境が反映されず、ETFのトラッキングエラー※や執行コストの乖離を招くことが指摘されています。こうした課題を踏まえ、本協議会では、日本の暗号資産市場の発展に寄与し、海外に対しても説明可能な円建てインデックスの在り方を検討するため、金融、学術、法務、暗号資産業界の有識者が集まり、議論を重ねました。なお、事務局を務めるN.Avenue株式会社及び日鉄ソリューションズ株式会社の２社は本協議会における議論を元に、今後インデックスの算出・運用を行う予定です。▶本協議会の報告書は、下記から参照可能です。今後のスケジュールhttps://digitalpr.jp/table_img/814/138107/138107_web_1.png暗号資産インデックス協議会について本協議会は、日本の暗号資産市場全体の発展を見据え、金融・学術・暗号資産分野の有識者が結集し、2025年に設立されました。2025年11月から2026年5月にかけて全6回にわたり開催され、社会的意義のあるインデックス開発に向けた議論を行いました。https://digitalpr.jp/table_img/814/138107/138107_web_2.png主催企業についてN.Avenue株式会社N.Avenue株式会社は、2018年より世界有数のデジタル資産報道メディア「CoinDesk」の日本版や、Web3領域のカンファレンスや研修サービス、国内最大級の法人向けコミュニティ「N.Avenue club」を通じて、本領域における官民連携による市場形成と企業の事業推進を後押しする情報サービス企業です。また、編著として「Web3・暗号資産 13人の未来予測」を手掛けています。https://digitalpr.jp/table_img/814/138107/138107_web_3.png日鉄ソリューションズ株式会社（NSSOL）NSSOLは、製造、流通・サービス、金融、通信、官公庁などの幅広い業界のお客様に対して、コンサルティングから開発・構築、運用まで、豊富な業務知見と高い技術力を活かし、質の高いITサービスを提供してまいりました。「NSSOL 2030ビジョン」において、自ら価値を創造し、社会や企業の課題解決を主体的にリードしていく“Social Value Producer with Digital”を目指す姿として掲げております。今後も、社会全体や業界横断の課題解決に幅広く貢献してまいります。https://digitalpr.jp/table_img/814/138107/138107_web_4.png▶暗号資産インデックス協議会、発足のお知らせ−N.Avenueと日鉄ソリューションズが共同開催https://www.nssol.nipponsteel.com/press/2025/20251112_110000.html※ETFのトラッキングエラーETFの価格や値動きが、連動を目指す指標（ベンチマーク）からどれくらい乖離しているかを示す指標。この数値が小さいほど、ベンチマークとの連動性が高く優秀な運用であることを意味する。【本件に関するお問い合わせ先】N.Avenue株式会社E-mail：info@navenue.jp日鉄ソリューションズ株式会社金融ソリューション事業本部 金融ビジネスエンジニアリング事業部 デジタル金融テクノロジーセンターE-mail：fin-nsljin-sales@jp.nssol.nipponsteel.com【報道関係お問い合わせ先】日鉄ソリューションズ株式会社管理本部 総務部 広報グループE-mail：press@jp.nssol.nipponsteel.com・NS Solutions、NSSOL、NS（ロゴ）は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。・本文中の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です