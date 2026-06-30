結婚式場の映像クリエイティブチームが制作する、特別な「映像アルバム」

株式会社一蔵

結婚式という人生最高の感動の瞬間を映像として残し、多くの新郎新婦やご家族の想いに寄り添ってきた株式会社一蔵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河端義彦）が運営する名古屋市の結婚式場 「百花籠」、「グラストニア」。その経験とノウハウを活かし、ご家族やお子様のかけがえのない日常や人生の節目を映像として残す「映像アルバム」サービスを提供しています。

このたび、お子様の健やかな成長を祝う七五三シーズンに向けて、2026年7月・8月撮影限定で「お着物レンタルプラン10％OFFキャンペーン」を実施いたします。

結婚式場だからこそ届けられる、“家族の歴史に寄り添う映像アルバム”

本サービスは、決められた演出に沿って撮影するのではなく、その日のご家族の雰囲気やお子様のご機嫌、自然な表情や仕草を撮影することを大切にしています。

結婚式の限られた時間の中で、一瞬の感動を映像として残してきた百花籠・グラストニアの映像チームだからこそ、ご家族の想いに寄り添い、その瞬間にしか見ることのできないやり取りや表情を映像として未来へ残します。

撮影は、ご自宅や神社への出張撮影はもちろん、結婚式場「百花籠」や「グラストニア」での館内撮影も可能です。

「百花籠」の和と洋の美が調和する館内や四季折々の風景が楽しめる庭園、「グラストニア」の英国の世界観を再現した優美でクラシカルな館内など、非日常感あふれる空間で特別な一日を撮影することができます。

写真では残しきれない、お子様の笑い声や仕草、何気ない会話、その日の空気感までも映像に残し、10年後、20年後にも見返したくなるご家族にとって大切な”宝もの”づくりをお手伝いいたします。

〇七五三プラン

お子様の大切な節目を、写真だけでなく“声や仕草”まで鮮明に残せる動画と写真のセットプランです。

着物レンタル付きプランをご用意しているため、準備の負担を抑えながら、特別な一日をゆったりとお過ごしいただけます。

▷価格：33,000円～（税込）

＜7月・8月撮影キャンペーン＞お着物レンタルプラン 10％OFF!!

夏でも過ごしやすく快適な館内で、お子様のペースに合わせながらお仕度から撮影まで行うため、夏の暑さによる負担を軽減し、お子様の自然な笑顔や表情を残すことができます。

〇BABY FILM

マタニティから1歳の誕生日、何気ない日常まで、尊い軌跡を1つの映像に物語として紡ぎます。

▷価格：33,000円～（税込）

制作映像：https://ichikura-box.box.com/s/5q5wrxu9nii4axs39qu5ay18afoq0iaq

■お問い合わせ・ご予約

サービス内容やお見積りについては、お気軽にお問い合わせください。

ファミリームービー専用ページ：https://hyakka-rouvideo.wixsite.com/website-4/about-5

百花籠映像チーム Instagram：@hyakkarouvideographer_family(https://www.instagram.com/hyakkarouvideographer_family/)

結婚式場 百花籠

百年を超えて愛される花のように、ふたりの未来に幾百もの花が咲くようにとの願いを名前にこめた「百花籠」。日本とヨーロッパそれぞれの伝統と新旧の美が綯交ぜになって、訪れる人を虜にする世界観はクラシカルでいて斬新。和洋渾然の空間の中で美しくドラマティックなウエディングが叶う。

また、館内にはフレンチレストラン「清雅」を併設。フランスの星付きレストランで研鑽を積んだシェフが手掛ける華やかな料理の数々をご堪能いただけます。

【公式】百花籠 | 名古屋市東区の結婚式場(https://hyakkarou.jp/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=brand&gad_source=1&gad_campaignid=19906037654&gclid=CjwKCAjwuanRBhBSEiwAY5y6V9o31k4b2KYk1mtSRLHcZbkx3zLeE76IyTzx6auSe473zI7AmhQqnxoCTnYQAvD_BwE)

結婚式場 グラストニア

アーサー王伝説の舞台、英国の世界観を再現した「グラストニア」。

誰もが思わず足を止めてしまう、ジョージアンスタイルの美しい煉瓦造りの外観。大聖堂のステンドグラスは、100年以上前に英国の教会で実際に使用されていたもの。 憧れの大聖堂と一瞬で心惹かれる美しき英国邸宅で、物語のように美しくドラマティックなウエディングが叶う。

【公式】グラストニア | 名古屋市昭和区の結婚式場(https://glastonia.net/)

株式会社一蔵

1991年2月設立。東証スタンダード市場上場。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国115店舗（2026年3月末時点）とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場、国内1ヵ所のウエディングフォトスタジオを運営。

株式会社一蔵(https://www.ichikura.jp/)