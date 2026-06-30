町田こがさかベイク「パティシエのかき氷」今年も始まります！柔らかな甘味のマスカルポーネクリームと香り豊かなコーヒーで作る「ティラミス×武相ブレンド」や和紅茶とフルーツで作るこだわりのかき氷。

株式会社キープ・ウィルダイニングパティシエのかき氷

昨年もご好評いただきました「パティシエのかき氷」が今年も始まります。

お菓子に合うよう厳選して使用しているコーヒーや和紅茶の美味しさが、クリームやフルーツと美味しく重なるよう仕上げています。食べ進める毎に味わいやバランス・食感の変化が楽しめるように工夫を凝らしました。

「ティラミス×武相ブレンド」

「ティラミス×武相ブレンド」税込\1,580

柔らかな甘味のマスカルポーネクリームと、香り豊かなコーヒーシロップの組み合わせが美味しい大人のかき氷。軽く混ぜながら食べ進めるとシナモンがふわっと香り、ぷるぷる食感のコーヒーゼリーが現れて、よりはっきりとしたコーヒー感と食感の変化をお楽しみいただけます。美味しいコーヒーで人気のLATTE GRAPHIC自家焙煎の「武相ブレンド」を使用しています。

「バナナ×キャラメル」

「バナナ×キャラメル」税込\1,580

完熟バナナと牛乳で作るバナナソースはとろっと優しい甘さで、大人から子供までお楽しみいただけます。食べ進めると出てくるキャラメルクリームや別添えのキャラメルソースと一緒にお召し上がりいただくと、ほろ苦さと深みのある甘さが加わって大人の味わいに。大きめにカットしたバナナもごろっと入っていて満足感のあるかき氷です。

「和紅茶×マンゴー」

「和紅茶×マンゴー」税込\1,580

「べにふうき」で作ったシロップのシンプルな美味しさと優しく華やかな香りをお楽しみください。食べ進めるにつれて爽やかなマンゴーのソースや果肉・ティーゼリーが合わさり、フルーツティーのような味わいの変化をお楽しみいただけます。お好みで追いマンゴーソースをかけてお召し上がりください。

「ティラミス×武相ブレンド」を中心に日替わりで2種類をご用意。

8月末頃までの販売を予定しております。

テラス席はペットと一緒にご利用いただけます。

素材の風味を重ねながら、一杯の中で移り変わる味わいを楽しむこがさかベイクのかき氷。

夏のひとときを彩る、この季節だけの特別な味わいをどうぞお楽しみください。

【店舗情報】

店舗名 こがさかベイク本店

WEB https://www.kogasaka-bake.com/

住所 東京都町田市高ヶ坂5丁目12­-1

電話番号 042-860-6996

定休日 無

営業時間 Open:11:00-17:00

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社キープ・ウィルダイニング

広報担当：田中 知亜樹

電話番号：042-851-8461

メールアドレス：keepwill.promotion@gmail.com