【新商品】箔押しブランド「ROKKAKU」より、全面箔押し加工の『日本名所シリーズ 奈良公園 箔押しポストカード』が新登場！

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」より、『日本名所シリーズ 奈良公園 箔押しポストカード』が新登場！2026年7月1日（水）からオンラインショップおよび全国の取扱い販売店より順次販売開始いたします。日本を代表する名所の魅力を箔押し加工のみで表現した美しいポストカードです。

桜と鹿、五重塔が織りなす奈良の情景を、箔の煌めきで華やかに表現したポストカード奈良公園の魅力を引き立てる箔の表現

光沢のある紙と繊細な箔押し加工が、奈良公園の穏やかな風景をより印象的に引き立てます。

春の訪れを感じさせる桜や、悠然と佇む鹿、歴史ある五重塔を繊細に描き、奈良ならではの風情ある景色を表現しました。

【商品の概要】奈良公園 箔押しポストカード

●商品サイズ：約W100×H148mm

●素材：紙（キャストコート紙）

●商品価格（消費税込み）：各500円（1枚入）

奈良公園ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【販売場所】

●ROKKAKU公式オンラインショップ

https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

●フタバオンラインショップ

https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

●ROKKAKU Pinkoiショップ

https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

●全国の取扱いい販売店

※取扱い販売店につきましてはフタバ株式会社までお問合せ下さい。

【販売開始日】

●ROKKAKU公式オンラインショップ：2026年7月1日（水）

●フタバオンラインショップ：2026年7月1日（水）

●ROKKAKU Pinkoiショップ：2026年7月1日（水）

●全国の取扱い販売店：2026年7月中旬～順次販売開始

■フタバ株式会社概要発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEBサイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X（旧Twitter）：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 Instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

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※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）