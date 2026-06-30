【AIに仕事を奪われない士業になるには？】新刊『生成AI時代に士業が生き残る技術』刊行

TAC株式会社

この度、TAC株式会社 出版事業部（TAC出版）は『生成AI時代に士業が生き残る技術』を6月30日(火)に発売いたします。

近年生成AIの普及によって、誰もが低コストで一定の知識を得られるようになりました。

士業が専門家として収入を得続けるためには、AIには代替できない自分ならではの付加価値を見つけ、強みとして磨き続けることが求められます。

本書では、自身も特定行政書士でありながら、士業専門のコンサルタント・生成AI研究のスペシャリストとして活躍する著者が、AI時代に士業が価値を発揮し続けるための思考法と実践術を徹底解説。

自らが士業としてどうありたいかを問い直す思考法から、業務の分析・再構築のセオリー、生成AIと協業する際に役立つプロンプト設計といったスキルに至るまで、これからの時代にお客様に選ばれる士業になるための幅広いノウハウを掲載しています。

さらに、読者限定特典である筆者特製カスタムAIを活用し、自身の現状、未来まで診断、分析可能！

今日から改善の第一歩を踏み出すためのヒントを得ることができます。

生成AI時代において、今後士業として生き残ることは不可能なのか？

本書は、その問いに対する答えとして、これからの時代を生き抜くための考え方と実践方法を凝縮した一冊。士業が自分ごととして未来を考え、行動を変えるための決定版です。

【超豪華！読者限定特典付き】

あなたが生成AI時代に士業として生き抜くために必要なことが、今すぐ分かる！

筆者の思考やノウハウを盛り込んだ、業務から日常生活までご自身の疑問や悩みを整理することができるカスタムAIを読者限定特典としてご用意しました。

１.生成AI時代の士業サバイバル診断

２.士業の業務サバイバル判定

３.課題発見解決アシスト

４.壁打ちブレスト参謀

５.知りたいに即答FAQ

【刊行記念イベント開催決定！】

本書の刊行を記念して、7月26日(日)にTAC新宿校にて著者のトークイベントを開催いたします。

『生成AI時代に士業が生き残る技術』出版記念セミナー

『士業、詰んでいない!? 生成AI時代、僕たち士業はどう生き残るか？』

10年後、あなたはまだその席に座っていますか？



日時：7月26日（日）13時～14時30分

会場：TAC新宿校８F 802号室（予定）＋ONLINE

参加費：無料（書籍はご購入ください）

登壇者：横須賀輝尚

※本セミナーは「前半45分」と「後半45分」（予定）の2部構成（計90分）です。

※参加方法によって視聴・体験できる範囲が異なります。詳細は後日公開される予約サイトをご覧ください。

目次（一部抜粋）

第1章 生成AIで士業は本当になくなるのか？

生成AIの台頭で士業の運命は激変した/標準的な士業にはしんどい現実が待ち受ける …など

第2章 士業・コンサルタントに起きている非情な現実と対策

専門家への相談の価値が暴落するなかでやるべきこと/正解のない時代だからこそ、生成AIとの協業を決心する …など

第3章 士業が消えない技術の本質

消える業務と残る業務の棚卸しをする/「課題感」を持つことこそが圧倒的に重要 …など

第4章 これからの士業サバイバルガイド

生成AIの助言・コンサル・設定を前面に押し出した経営戦略を取る/専門性は捨て、あなたの付加価値を徹底的に上げる …など

第5章 かしこい士業の生成AI活用セオリー＆スキル

「起点」と「終点」があなたであることを徹底的に意識する/生成AIの活用セオリー⑸ 成果に焦点をあてて生成AIを導入する …など

第6章 生成AI時代の生き方術―僕たち士業はどう生きるか？

世界観と身体性がなければ縮小していくだけ/士業としての生き様をまず設定する …など

第7章 生き残るための生成AI、AIエージェント仕事術

生き残るための生成AI活用超速術/生成AI活用―超業務効率化術、超情報発信最大化術、超アイディア創出術― …など

『生成AI時代に士業が生き残る技術』

著者：横須賀 輝尚(著)

定価：2,200円（10%税込）

判型：A5判

ISBN：978-4-300-12139-9

発売：2026年6月30日(火)

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4300121397

著者プロフィール

横須賀 輝尚（よこすか・てるひさ）

士業専門の経営コンサルタント。

パワーコンテンツジャパン株式会社 代表取締役、特定行政書士。Gensparkインダストリーアンバサダー。

2007年に日本では初めてとなる士業向けの経営スクール「経営天才塾（現LEGALBACKS）」を創設し、2026年現在、全国3000名以上の士業から相談を受け、その相談数は優に2万件以上を数える。

主な著作に『会社を救うプロ士業 会社を潰すダメ士業』（さくら舎）、『資格起業BIBLE』（技術評論社）などがあり、25冊20万部超の著者。

2023年から士業のための生成AI・ChatGPT活用研究を開始。

『「ムダ仕事」も「悩む時間」もゼロにする GPTsライフハック』を2024年11月に技術評論社より刊行。週刊ダイヤモンド、毎日新聞などメディア掲載も多数。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-1

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

TAC株式会社 出版事業部（TAC出版） 宣伝プロモーション担当 佐藤

電話：03-5276-9492 FAX:03-5276-9674

メールアドレス：lidia-sato@tac-school.co.jp