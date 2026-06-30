panna tokyo（企画・デザイン：aotsuki design）は、まるでSF映画から飛び出してきたかのような圧倒的なメカニカルデザインと、アウトドアでの高い実用性を兼ね備えた多目的タクティカルスタンド「機銃犬」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて開始いたしました。

開発の背景：ただの道具ではない、「相棒」と呼べるギアを

近年のアウトドア・キャンプブームにおいて、機能性だけでなく「自分らしさ」や「サイトの個性」を演出するギアへの需要が高まっています。そこで当プロジェクトは、男心をくすぐる「機甲感（メカニカル・ミリタリーテイスト）」を極限まで追求。所有欲を満たす圧倒的なデザインでありながら、野外へ手軽に持ち運べる実用的なスタンド「機銃犬」を開発いたしました。

「機銃犬」の4つの特徴

1. 重厚感に反する「コンパクト設計」と「利便性」

金属的な重厚感のあるルックスでありながら、脚部を折りたたむことで非常にコンパクトに収納可能。かさばらずにバッグの隙間に収まるため、キャンプや野外撮影など、どこへでも手軽に持ち運べる高い携帯性を実現しています。

2. 圧倒的な「機甲感」と変形ギミック

独自のデザインと設計により、本物の兵器やSF映画に登場するガジェットのようなディテールを追求。脚部の展開・収納時には、メカ特有の小気味良いロック機構の操作感（ギミック）を楽しむことができます。

3. 拡張性を高める「1/4インチネジ」マウント搭載

カメラや撮影機材、LEDランタンなど、市販の様々なアクセサリーをマウント可能。卓上照明のスタンドや、ガジェットのディスプレイ台として、高いカスタマイズ性を誇ります。

4. ユーザーのスタイルで選べる「2つのモデル」

本プロジェクトでは、用途とこだわりに合わせて2種類のモデルをご用意しました。

【model origin】ガジェット・デザイン特化の本格派モデル

特徴: 開発初期のコンセプトを体現した、機甲感を最優先したモデルです。 素材・質感: 脚部にアルミ素材を採用し、硬質でしっかりとした重厚な手触り。 拡張性: ライト台部分に1/4インチネジの接続ポイントを1箇所搭載。ガジェットとしてのディスプレイや、メカニカルな美しさを重視する方におすすめです。

【model pro】アウトドア・実用性特化のスマートモデル

特徴: originのメカニカルな魅力を残しつつ、より軽量・コンパクトに再設計。 操作性: 脚部の可動域・設定がよりフリーで、スマートな操作感を実現。キャンプなどへの持ち出しに最適です。 拡張性: 前後の2箇所に1/4インチネジの接続ポイントを搭載。複数のギアを同時にマウントしたい実用派におすすめです。

プロジェクト概要

プロジェクト名： 『機銃犬』男の機甲ロマンガチャッと拡張する快感。自分だけの基地を創る変形テーブル プラットフォーム： Makuake（マクアケ） プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/kijuken/ 企画・デザイン： aotsuki design 販売元： panna tokyo

企業情報／お問い合わせ先

お問合せ先： panna tokyo Email： panna23@outlook.jp 公式Instagram： https://www.instagram.com/panna.tokyo/