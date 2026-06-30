ゲーム周辺機器メーカーの株式会社アローン(本社：埼玉県川越市下小坂、代表取締役：近藤 嘉則、以下 アローン)は、『ゲーミングイヤホンPro ブラック』を6月下旬に新発売しました。 小さな足音も聞き逃さない！クリアな音質と定位感、遮音性にこだわったゲーミングイヤホンです。

「ゲーミングイヤホンPro ブラック」の特徴

【対応機種】 3.5mmステレオミニ端子で、ほぼすべてのオーディオ、モバイル、ゲーム機、PC機器等でご使用いただけます。（Switch・Switch2・PS4・PS5・PC・Macbook、XBOX ONE、スマートフォン、タブレットなど）

【遮音性が高くゲームに集中できる】 非常に遮音性が高い特殊仕様となっており周囲の音を気にせずプレイに集中できます。静かな中に響く銃声や足音など臨場感たっぷり！ヘッドセットに比べて頭や耳への負担が少なく、コンパクトで持ち運びしやすい点も魅力です。

【小さな音も聞き逃さない】 高性能ドライバーを搭載しており、小さな音もクリアに聞き取れます。音の位置や距離を正確に把握できるため、ゲーム内の敵の動きや場所などを素早く知ることができます。

【ボイスチャットにも便利】 自分の声だけを拾ってくれる高感度マイクなので、大きな声が出せない環境でも使用できます。ボイスチャット機能で離れた仲間とのプレイも音の遅延なく楽しめる！テレワークにも◎

【製品仕様】 素材 : PC、アルミニウム

商品概要

名称 ゲーミングイヤホンPro ブラック 販売状況：6月下旬発売 価格(税抜)：6980円 販売店：オフィシャルショップ

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ALLONE(アローン)について

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株式会社アローンは、2014年9月に設立して以来約800種類以上のゲーム周辺機器を作り続けてきました。2021年9月より「ALG」というゲーミングブランドを立ち上げ、2022年1月プロゲーミングチーム・クレストゲーミングの公式スポンサーに就任。来る2023年の9月、10周年目を迎えます。 新型コロナウイルスの感染拡大により人々の交流は著しく減ったように思います。ここ数年の子供達は沢山寂しい思いをしてきました。 卒業式や入学式がオンラインになり、昼食の時間は口を聞けない。楽しみにしていた修学旅行も、全てを捧げた全国大会も中止に。 しかし、こんな窮屈な世界でも子供達は人間関係を構築する術を持っています。彼らは今、ゲームを通じてコミュニティを広げています。オンラインゲームの世界でリアルタイムに遊ぶことができるのです。誰に教わるでもなくゲームの中で待ち合わせができるようになってしまう。子供達の成長は、青春はゲームの中にも詰まっています。この柔軟なコミュニティの形こそが、子供達の光明を見出す力そのものだと考えます。 だから私たちは「ゲームなんて」そんなお母さんやお父さんの言葉と和解したいのです。 ゲームを通して未来を見る彼らを私たちは支えたいのです。

商品を通してアローンが提供していくこと

ALGについて

今、ゲームでご飯を食べていくという夢を本気で追う若者が沢山います。 "eスポーツ"を知っていますか。 eスポーツとはビデオゲーム、コンピューターゲームを用いた競技のことです。 日本では2007年に日本eスポーツ協会設立準備委員会が発足し2010年にプロゲーマーが誕生した、まだまだ新しい業界です。日本でも10代の若者が世界で活躍しています。新しいものに吹く追い風やゲームに対する後ろ向きなイメージ、メジャーになるにはまだまだ時間がかかるかもしれません。 だからこそ私たちはこの場所で挑戦をすることにしました。 彼らが繋ぐ時代を見たいから。 ゲームの面白さを1人でも多く届けたいから。 いつかゲームから遠ざかった大人達に帰ってきてほしいから。 ALGは人と娯楽が紡ぐ新たな場所を実現します。 挑戦を続けるあなたの為に、私たちも挑戦を続けます。 すべてがひとつになる 「ALL make ONE」 URL ： http://140-041.co.jp/

本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

https://140-041.co.jp/

株式会社アローン Tel：049-298-8273