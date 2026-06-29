【UIデザイナーのための交流会＆勉強会】Unreal Engineがゼロから分かる！7/17（金）無料イベント「【UE5 初級編】きになっちゃってたっ！このスキル」（東京・御成門）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

クリーク・アンド・リバー社が運営する日本最大級のクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の2D制作・Web制作・XR制作チーム「Planet Design Studio」は7月17日（金）、UIデザイナーを対象とした交流イベント「【Unreal Engine 5 初級編】きになっちゃってたっ！このスキル ～UIデザイナー交流会～」をC&R Creative Studios 御成門のCommunity Hubで開催します。本イベントでは、Unreal Engine 5（UE5）の実演と交流を通じて、UIデザイナーの方々がさらなる一歩を踏み出すための機会を提供します。



▼詳細・お申込みはこちら

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2026-06-02/2nz9lv(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2026-06-02/2nz9lv?rls)



UIデザイナーは、複数の職種と連携しながら体験を設計する重要な役割を担っており、近年はUnreal Engineなどのゲームエンジンを含めたスキルの広がりによって、求められる役割が変化しています。一方で、エンジンを活用したUI制作を体系的に学ぶ機会や、同じ領域のデザイナー同士で実践的な知見を共有する場は限られており、実務に即した学習機会のニーズが高まっています。本イベントはそうした背景を踏まえ「UIデザイナー × エンジン × 交流」を掛け合わせた体験型の企画として実施します。



本イベントでは、「Planet Design Studio」に所属するUIデザイナーによる、UE5の基礎操作を体験できる実演セッションを実施します。UE5未経験の方でも参加できる構成で、インストールから基本操作までを実践的に学べる内容となっています。また、UIデザイナー同士が自由に交流できる時間を設け、現場の知見やノウハウを気軽に共有できる場を提供します。さらには、キャリアの方向性を考えるきっかけとして、UIデザイナーを取り巻く市場動向や求められるスキルについての解説も行う予定です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜発起人コメント＞

岩田里奈（C&R Creative Studios Planet Design Studio 2D-lab UIデザイナー / アートディレクター）

「UIデザイナーは、一人で悩みを抱えやすい職種だと感じています。私自身も、より良いUIのあり方や伝え方について試行錯誤を重ねてきました。このイベントは、そうした悩みを共有しながら、次に進むための“武器”を持ち帰れる場にしたいと考えています。ロールプレイングゲームの“酒場”のように、気負わず立ち寄る中で自然に人がつながり、次の一歩につながるきっかけになればいいなと思いつつ、何もなくても、飲みに来てくれたらうれしいです！」



【Planet Design Studioについて】

C&R Creative Studiosの2DCG/Web制作/XR開発に特化した制作開発チームです。クリエイター200名超を有する規模と豊富な実績により、安定したサービスを提供しています。

2DCG：https://2d-studio.crdg.jp/

Webサイト制作： https://web.crdg.jp/

XR開発： https://xr-creek.jp/

【Unreal Engine 5 初級編】「きになっちゃってたっ！このスキル」～UIデザイナー交流会～

■開催日時

2026年7月17日（金） 19：00～21：30（18：30～開場）



■スケジュール

18：30～ 開場

19：00～ 開始のご挨拶

発起人ご挨拶・会の趣旨について

Planet Design Studio｜C&R Creative Studiosご紹介

UIデザイナーチームについて

19：15～ いま、UIデザイナーに求められているスキルとは

19：30～ UnrealEngine実演

20：30～ 交流会

21：30～ 閉会のご挨拶



■場所

株式会社クリーク・アンド・リバー社

C&R Creative Studios 御成門 Community Hub

〒105-0003

東京都港区西新橋三丁目20番1号 MSC御成門ビル 12階

地図はこちら ＞(https://www.google.com/maps/place/%EF%BC%AD%EF%BC%B3%EF%BC%A3%E5%BE%A1%E6%88%90%E9%96%80%E3%83%93%E3%83%AB/@35.6635575,139.7497934,17z/data=!3m1!5s0x60188b95331a8501:0x2c934bba488ffab9!4m6!3m5!1s0x60188b363ee3e2df:0x65e17cd37bc90f43!8m2!3d35.6635575!4d139.7523683!16s%2Fg%2F11g1sbmz10?authuser=0&entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDUwMi4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=09fa2d9c-9d05-45a7-81a0-509c143fd546)



■発起人

C&R Creative Studios Planet Design Studio 2D-lab UIデザイナー / アートディレクター

岩田 里奈

ゲーム業界にて17年のキャリアを持ち、スクウェア・エニックスより発売されたHD-2D作品『ライブ・ア・ライブ』ではUIリードおよびアートディレクションを担当。これまでにコンソールタイトル3本、アーケード1本でUIリードを務めるほか、PCゲームにてUIコンセプターとしても参画。Unreal Engineを用いた開発経験も10年におよぶ。ゲームUIにとどまらず、フィギュアやグッズ制作、パッケージ・ノベルティ制作など、立体・プロダクト領域にも幅広く携わる。また、デフォルメイラストレーターとして15以上の版権タイトルで制作・発売実績を持つ。さらに、おもちゃ業界・飲食業（浅草の居酒屋）での経験を含め、異なる業界での実務を経て、デザインとコミュニケーションの両面に強みを持つ。所属する書道会では2026年に最優秀賞（部門第一席）を受賞。CEDECのPERACONでは審査員として登壇経験を持ち、ヒストリア主催の勉強会でもUIに関する講演を行うなど、知見の発信にも取り組んでいる。



■登壇者

C&R Creative Studios Planet Design Studio 2D-lab UIデザイナー

大谷 典通

コンシューマゲームやアプリゲームのUIデザインを中心に担当。14年のキャリアの中で、企画立案、ワイヤーフレーム作成からUI設計まで幅広く経験してきた。また、モーショングラフィックスや演出を含む3Dデザイン領域にも深い知見を持つ。現在は業務のかたわら、CGWORLDでUnreal Engineを使用したUI制作について連載記事を掲載。またCG・ゲーム業界のプロを育成するC&R Creative Academyで、ゲームUI/UXデザインコースの講師を務めるなど、開発案件に携わりながらUI×Engineの知見を広く展開。グラフィックやエンジンへの理解を深めながら、UIデザイナーにとって実践的で役立つカリキュラムづくりに注力している。



■持ち物

・名刺２枚

・（お持ちの方は）Unreal Engineをインストール済みのノートPCなど

※当日は、Unreal Engineの実演にあわせて、ハンズオン形式で実際に操作をお試しいただくことが可能です。

※ハンズオンへのご参加は任意です。PCをお持ちでない場合でも、実演をご覧いただくだけでもご参加いただけます。

※Unreal Engineは最新バージョンをあらかじめインストールのうえご参加ください



＜ハンズオン参加をご希望の方へ＞

ハンズオンに参加される方は、あらかじめUnreal Engineをインストール済みのPCをご持参ください。

なお、以下の点についてあらかじめご了承ください。

・ソフトのインストールや初期設定に関するサポートは当日行っておりません

・PCの動作環境や設定については、各自の責任にて事前にご確認ください

・当日、正常に動作しない場合でも対応ができかねる場合がございます

※ハンズオン機器の推奨スペックについては、お申し込みフォームよりご確認ください

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2026-06-02/2nz9lv



■定員

50名



■参加費

無料



■主催

Planet Design Studio｜C&R Creative Studios



▼本イベントの詳細・お申し込み

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2026-06-02/2nz9lv(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2026-06-02/2nz9lv?rls)

※締切：2026年7月17日（金） 19：00





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

Planet Design Studio｜C&R Creative Studios

担当：「きになっちゃってたっ！このスキル」～UIデザイナー交流会～ 運営チーム

Email：pns-event [アットマーク] hq.cri.co.jp

※迷惑メール対策のため、メールアドレスを一部変更して掲載しています。

お手数ですが、ご連絡いただく際には［ アットマーク ］を、＠（半角）に置き換えてからお送りください。



Unreal Engine(R)は、米国およびその他の国においてEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。

＜C&R Creative Studiosについて＞

株式会社クリーク・アンド・リバー社が運営する国内最大級のクリエイティブ開発スタジオです。2002年に発足した映像やWebのための社内開発スタジオが年々増大し、ゲーム・Web・映像・XR・CG・動画・広告・漫画・小説・建築・ファッションにまでその分野を拡大しています。2021年にそれらのスタジオを包括し誕生したのが「C&R Creative Studios」です。現在、所属クリエイターは約2,000名で年間6,000以上のプロジェクトに携わっています。

https://crdg.jp/



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)