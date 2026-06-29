【下野新聞社】LINEで簡単応募＆登録無料！栃木県民向けポイントサービス「とちぽ」が、豪華賞品が抽選で当たる３周年記念キャンペーンを開催

株式会社下野新聞社

株式会社下野新聞社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：亀井正明）は、運営する栃木県民向けポイントサービス「とちぽ」において、2026年7月31日（金）までの期間、「とちぽ３周年記念プレゼントキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンは、日頃「とちぽ」をご利用いただいている皆様への感謝を込めて、ユーザーの皆様からいただいたご要望やこれまで人気だったプレゼントをもとに賞品をご用意しました。応募は「とちぽ」のLINE公式アカウントから簡単に行えますので、ぜひ奮ってご参加ください。

■キャンペーン概要

おかげさまでLINE公式アカウント「とちぽ」は３周年を迎えました。総額１８万円相当、総勢３６名様に豪華プレゼントが当たるチャンスです。

- キャンペーン名： とちぽ３周年記念プレゼントキャンペーン- 応募期間： 2026年７月31日（金）まで- 応募方法：

1. LINEアプリで「とちぽ」公式アカウントを友だち追加（https://lin.ee/x2p5LBr）

2. トーク画面下部のリッチメニューから「最新プレゼント」をタップ

3. 表示されたキャンペーンカードをタップ

4. 希望のプレゼントを選択し「保存」ボタンをタップして応募完了

※プレゼント応募には、簡単な情報登録が必要です。

■選べる豪華プレゼント詳細

これまで人気だった賞品やユーザーの皆様の声にお応えし、４つの賞品を厳選しました。ご自身のライフスタイルに合わせてお好きなものをお選びいただけます。

- マックカード 5000円分：全国のマクドナルド店舗で使えるマックカード（5,000円分）です。有効期限がなく、お好きなタイミングでご利用いただけます。- JCBギフトカード 5000円分：北海道から沖縄まで全国の加盟店で利用できるJCBギフトカード（5,000円分）です。百貨店・スーパー・家電量販店・飲食店など、幅広いシーンでご活用いただけます。- うまい鮨勘食事券 5000円分：宮城県発祥、東北・関東に約30店舗を展開する人気寿司チェーン「うまい鮨勘」の食事券（5,000円分）です。市場直送の新鮮なネタを使った本格寿司をご堪能ください。- 地元のギフト 栃木県のギフト（さくら）：宇都宮餃子や栃木県産いちごをはじめ、地元の味が詰まった特産品13点を揃えたカタログギフト「さくら」。栃木の魅力を存分にお届けします。

友だち追加・応募はこちらから

https://lin.ee/x2p5LBr

■栃木の暮らしをもっと楽しく、おとくにポチッ「とちぽ」とは

「とちぽ」は、株式会社下野新聞社が運営する、栃木県民の皆様の暮らしをより豊かにするための地域密着型ポイントサービスです。無料通信アプリLINEで公式アカウントを友だち登録するだけで、どなたでも無料でご利用いただけます。

LINEから簡単に応募できるプレゼント企画や、協賛企業から提供されるお得な限定クーポンを配信するほか、栃木県民の本音を探るアンケートに回答するとポイントが貯まります。貯まったポイントは、アマゾンギフト券コードやQUOカードなどに交換でき、日々のお買い物にご利用いただけます。「とちぽ」を通じて、栃木での暮らしに新たな発見と楽しみを提供してまいります。

詳細はこちらから

https://www.shimotsuke.co.jp/list/select/tochipo

＜株式会社下野新聞社概要＞

栃木県No.1シェアの地方紙から、地域の未来を共創する総合情報メディア企業へ

創刊148年。下野新聞社は、栃木県全域で最も読まれている日刊紙「下野新聞」を発行する、地域に根差した報道機関です。私たちは『郷土とともに 明日をひらく 人と地域をつなぐ共感のパートナー』をスローガンに、信頼性の高い確かな情報を届けることはもちろん、デジタル時代に対応した新たな情報サービスの提供や、地域社会の課題解決に貢献する事業にも積極的に取り組んでいます。

- 会社名：株式会社下野新聞社- 本社所在地：栃木県宇都宮市昭和一丁目8番11号- 創刊：1878年（明治11年）6月1日- ホームページ：https://www.shimotsuke.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社下野新聞社

担当部署：デジタル戦略局デジタルイノベーション部

電話番号：028-625-1041