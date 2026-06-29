株式会社ルシアン（本社：京都市下京区七条御所ノ内南町103、代表取締役：麻田渡）は、同社が展開する刺しゅう糸ブランド「COSMO®」のブランド誕生の歴史を紹介するコンテンツを、公式オンラインストアにて公開しました。

https://cosmo-jp.lecien.com/

1924年に大阪で創製されたCOSMO®が、いかにして現在の刺しゅう文化を支えるブランドへと育ってきたかを、ルシアン自身の言葉でたどります。

100年以上前に生まれた、刺しゅう糸の原点

COSMO®刺しゅう糸は、1924年（大正13年）に大阪で創製されました。以来100年以上にわたり、日本の刺しゅう文化とともに歩んできたブランドです。現在は株式会社ルシアンが製造・販売を手がけ、国内のみならず、世界中の刺しゅう愛好家から支持を集めています。

500色以上のカラーラインナップが支持される理由

COSMO®が100年にわたって支持され続けてきた理由のひとつが、その圧倒的な色数です。現在500色以上のカラーラインナップを誇るCOSMO®は、「この色が欲しい」と思ったときに必ず答えがある糸として、国内外の刺しゅう愛好家から高い評価を受けています。

この歴史とコンセプトの詳細は、公式オンラインストアのブログ記事にてご覧いただけます。

https://cosmo-jp.lecien.com/blogs/news/why-cosmo-the-story-behind-lecians-embroidery-thread-brand

COSMO®刺しゅう糸 公式オンラインストア

COSMO®は、25番・5番刺しゅう糸をはじめ、季節をテーマにしたSeasonsシリーズ、刺し子糸hidamari®など多彩なラインナップを展開しています。

https://cosmo-jp.lecien.com/

【会社概要】

会社名：株式会社ルシアン 本社所在地：京都市下京区七条御所ノ内南町103 代表取締役：麻田渡 設立：1933年（昭和8年） 事業内容：インナーウェア・刺しゅう用品・レースの製造・販売 公式サイト：https://www.lecien.co.jp COSMO®公式オンラインストア：https://cosmo-jp.lecien.com/ インナーウェア公式オンラインストア：https://inner-jp.lecien.com/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ルシアン 広報担当 TEL ： 050-3188-4870 FAX ： 050-3188-4880 MAIL： press-ml@lecien.com