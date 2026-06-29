テヨンが歌うJ-POPメガヒット曲「晩餐歌」、本日6月29日（月）18時世界同時配信スタート！ミュージックビデオには「RESCENE」のウォニ＆ミナミが出演

shgoldcompany晩餐歌（韓国語Ver.）

株式会社shgold（本社：韓国ソウル、代表：滑川康男）は、日韓の音楽シーンを繋ぐ新たな試みとして、日本の名曲を韓国の実力派アーティストならではの表現力で歌う「J-POP REMAKE」プロジェクトを始動いたします。その記念すべき第一弾として、韓国を代表する女性ソロアーティスト・テヨン（TAEYEON）が歌唱を務める「晩餐歌（韓国語Ver.）」の音源およびミュージックビデオ本編を、本日2026年6月29日（月）午後6時より各種音楽配信サイトおよび公式チャンネルにて世界同時配信・公開することをお知らせいたします。



■ ストリーミング累計5億回超のメガヒット曲「晩餐歌」を、テヨンが唯一無二の歌声でリメイク

本日午後6時に全世界一斉解禁となる楽曲は、日本のシンガーソングライター・tuki.が2023年9月にリリースしたデビュー曲であり、現在の音楽シーンを代表するメガヒット曲「晩餐歌」の韓国語公式カバーバージョンです。

原曲の「晩餐歌」は、リリース以降口コミを中心に瞬く間に爆発的な話題となり、現在ストリーミング累計5億回再生を突破、YouTubeのミュージックビデオ再生回数も1.7億回を超えるなど、国内外で異例の記録を樹立しています。今年4月にはtuki.初となるソウル単独公演「tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in SEOUL」を開催し、チケットが発売直後に即完売を記録するなど、韓国国内でも極めて高い人気と強固なファンベースを確立しています。

今回のリメイクにおいて、唯一無二の歌声と圧倒的な歌唱力でシーンを牽引するトップアーティスト・テヨンが歌唱を担当。「別れを決意した瞬間でありながらも、一緒に食事を共にする恋人たちの日常」を切り取った原曲の叙情的かつ繊細な感情線をそのままに、日本語歌詞が持つ美しい流れを韓国語ならではの情緒と運律（リズム感）に合わせて自然に表現しました。原曲のファンには新しい感動を、初めて楽曲に触れるリスナーには新鮮で深い響きを届ける、極上の仕上がりとなっています。

提供：SM Entertainment(C)月面着陸計画

■ 大注目のRESCENE（リセンヌ）ウォニ＆ミナミがMV出演

音源の配信開始に先立ち、去る6月24日には本プロジェクトの総合プロデューサーを務めるカンナムの公式YouTubeチャンネル「町内の友達カンナミ（동네친구강나미）」を通じて、ミュージックビデオのティザー映像が先行公開され、音楽ファンの間で大きな話題を呼びました。

晩餐歌（韓国語Ver.）PV

本ミュージックビデオには、現在韓国で急速に支持を拡大している大注目の次世代ガールズグループ・RESCENE（リセンヌ）のメンバー、ウォニとミナミが出演。映像内では、心に深い傷を抱えて自らを孤立させていく少女をミナミが、そんな彼女にそっと優しく手を差し伸べるもう一人の少女をウォニが演じ、短い映像ながらも胸を打つ瑞々しく繊細な感情演技を披露しています。

非現実的で幻想的な色彩美の映像が、テヨンの深みのあるエモーショナルなボーカルと見事に調和。本日18時に公開されミュージックビデオ本編への期待を最高潮に引き上げています。

■ 「J-POP REMAKE」プロジェクトの背景

今作は、日韓で活躍するタレントのカンナムが中心となり企画・制作した「J-POP REMAKE」プロジェクトの第一弾作品です。

「J-POP REMAKE」プロジェクトは、日本と韓国の音楽シーンで愛されている名曲たちを、現代のトレンドやアーティストの感性に合わせて新たにカバーし、両国のリスナーへ届けることを目的に立ち上げられました。日韓両国のエンターテインメントに親しんできた独自の視点を活かし、選曲やアプローチの考案、コンテンツ制作などに深く関わっています。

【カンナム コメント】

「国境や言語に関わらず、多くの人に親しまれている名曲に新しい魅力をプラスすることで、日韓双方の音楽ファンに喜んでいただける作品を目指しました。今回のテヨンさんによる『晩餐歌』を皮切りに、これからも皆さんに楽しんでいただける音楽を順次お届けしていく予定ですので、ぜひご期待ください」

J-POP REMAKE 公式SNS

X：https://x.com/jpop_remake

Instagram：https://www.instagram.com/jpop_remake/

TikTok : https://www.tiktok.com/@jpop_remake



音源配信URL： https://j-popremake.lnk.to/Vol.1-TAEYEON(https://j-popremake.lnk.to/Vol.1-TAEYEON)

MV公式URL： https://youtu.be/H0GbvPY_Yl8(https://youtu.be/H0GbvPY_Yl8)

■ 株式会社shgoldについて

日本・韓国、そして世界を舞台に展開する企業へ向けて、クリエイティブ・マーケティング・プロデュースサービスを総合的に提供するグローバルエンターテインメント企業。K-POPアイドルや日韓の俳優・アーティストのキャスティングをはじめ、テレビ番組やYouTube、ミュージックビデオ（MV）などの映像コンテンツ制作、各種イベントの企画・プロモーションまで幅広く手がける。音楽や文化を通じて両国の魅力を繋ぐ新たなコンテンツ創出と、持続可能な日韓交流モデルの構築を目指しています。

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

広報担当 Email: contact@shgoldcompany.com