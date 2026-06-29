海鮮居酒屋「地魚屋」文月のおすすめ 9メニュー 7月1日（水）～ 7月31日（金）販売いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「地魚屋」では毎月、季節の美味しさを提供する限定メニューを販売しています。7月は9種類。夏本番を向かえる季節にぴったりのお料理をご用意いたしました。レモンの風味が清涼感を演出する「真タラ炙り塩レモン握り」に、酢の酸味とサバの脂が絶妙に調和した、あて巻き「〆サバ昆布巻き」。そして、上品な美味しさと写真映えにぴったり「ツナと柴漬けのブルスケッタ」などでございます。どうぞ、この機会にご利用ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

地魚屋 文月のおすすめ

販売期間： 7月1日（水）～ 7月31日（金）

・東京三田店 東京都港区芝5-34-7 田町センタービル3F 03-5442-1791

・東京浜松町店 東京都港区浜松町1-25-13 浜松町NHビルB1・1F・2F 03-5401-0648

・さいたま大宮店 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-5-7 ホームリイ5ビル3F 048-648-1151

◎ 文月のおすすめ メニュー

※画像はイメージでございます。

■真タラ炙り塩レモン握り（2貫）

420円（税込462円）

岩手県産・真タラの柔らかな口当たりと爽やかなレモンの風味を

お楽しみください。暑気払いにぴったりのメニューです。

真タラ炙り塩レモン握り（2貫）■炙りのどぐろ握り（2貫）

480円（税込528円）

脂のりの良い高級魚「のどぐろ」を炙って、さらにジューシーな

旨みを引き立てました。お酒との相性も抜群です。

炙りのどぐろ握り（2貫）■真タラの刺身

690円（税込759円）

あっさりした味わい、ほのかな甘みの岩手県産の真タラの刺身で

す。後味もすっきりで気温の高くなるシーズンにぴったりです。

真タラの刺身■太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）

450円（税込495円）

炙ることによって香ばしさが際立つ太刀魚の皮の風味を塩レモン

の爽やかな酸味と共にお楽しみください。

太刀魚炙り塩レモン握り（2貫）■～ 北海道産昆布使用 ～ 〆サバ昆布巻き

490円（税込539円）

サバの風味と昆布の香り、食感が絶妙に調和したあて巻きです。

お口に入りやすいコンパクトサイズでお箸もお酒も進みます。

～ 北海道産昆布使用 ～ 〆サバ昆布巻き■冷やし焼き茄子

490円（税込539円）

ふくよかな食感と、焼き茄子の独特の甘み、みずみずしい味わい

は夏の癒しメニューです。

冷やし焼き茄子■やみつきゴーヤ唐揚げ

490円（税込539円）

夏メニューの代名詞・ゴーヤ。カラッと揚げることで、ほろにがさ

が抑えられ、食べやすく仕上げました。やみつきになる美味しさで

す。

やみつきゴーヤ唐揚げ■ふわふわ！お魚ザンギ

650円（税込715円）

北海道で有名な唐揚げ料理「ザンギ」を地魚屋らしくお魚の肉で

調理いたしました。ふわふわ食感が食べやすく食指が動きます。

ふわふわ！お魚ザンギ■ ツナと柴漬けのブルスケッタ

390円（税込429円）

「京都三大漬物」の一つと称されるしそのあざやかな紫色と酸味が

特徴の柴漬けを身の柔らかいツナと和えました。ブルスケッタの

歯ごたえと共にお楽しみください。カラフルで写真映えにもおす

すめメニューです。

地魚屋について

ツナと柴漬けのブルスケッタお食事メニュー :https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/?page_id=1374

「地魚」とは？

江戸時代、「地元で獲れた自慢の旨い魚を是非食べてみて欲しい！」と、年貢とは別に漁村の人々が地元の魚を殿様に献上していたことが由来とされています。

そんな各地自慢の魚達を取り寄せ、都心で味わえる場所がここ、「地魚屋」。鮮度の高い海の食材を熟練の職人の技により、調理し、皆さまの卓上へお届けいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

地魚屋 HP https://ys-holdings.co.jp/jizakanaya/

地魚屋 浜松町店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakana_hamamatucho/

地魚屋 三田店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakanaya_kakuuchi_tamachi/

地魚屋 大宮店インスタグラム https://www.instagram.com/jizakanaya?igsh=c2Jxbm9jNTc2eGpt