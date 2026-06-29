中小企業向けHRテック -10の56乗を超えるパターンからAIがピタっと性格と行動を見抜く- PitA β版 PoC 実証実験 結果報告

株式会社Scale Technology～PitA 実証実験フィードバック報告会（ZOOM）集合画面～

株式会社Scale Technology（本社：広島県広島市、代表取締役：澤田 ありさ）は、生成AI（LLM）とBigFive理論を活用した中小企業専用AIアセスメントサービス「PitA（ピタ）」のβ版実証実験（PoC）を2026年1月～2月にかけて実施し5月末までに分析・ブラッシュアップした結果について、このたびその結果を公表します。

採用難が続く中小企業において、「入社後にミスマッチが発覚し早期離職してしまう」という課題は深刻です。株式会社Scale Technologyは、個人の深層にある性格・行動特性をAIが文章で解析し、採用から育成・活躍・定着までのサイクルを支援する中小企業専用アセスメントサービス「PitA（ピタ）」のβ版実証実験（PoC）を実施。東三河エリアの中小企業7社・従業員276名が参加し、受検者の90%が「分析結果が自分に当たっている」と回答するなど、実用水準の精度と高い活用意向が確認されました。

～採用難で悩んでいる中小企業社長（Gemini作成）～

東三河エリアの中小企業7社・既存社員276名にご参加いただいた本PoCでは、PitAの測定精度・実用性のいずれにおいても高い評価が得られ、採用候補者・既存社員双方の「活躍できる環境づくり」に貢献するサービスとしての可能性が実証されました。

✦PoCの背景と目的

採用難が続く現代において、中小企業が直面する課題は「人を採ること」だけにとどまりません。せっかく採用しても、本人の特性と職場環境がかみ合わず、早期離職や力を発揮しきれない状況が生まれています。

～せっかく採用できたのに早期離職してしまう採用者（Gemini作成）～

この課題の根底にあるのは、「その人が、どんな環境でどう活躍できるのか」という情報が、採用時にも配属後にも十分に把握されていないことです。一方、大企業向けの高額なアセスメントツールは中小企業には運用面に課題があり、手軽な適性検査は対策が容易で信頼性に課題があります。

PitAは、こうした中小企業特有の悩みを解決するために設計されたBtoB専用サービスです。心理学でもっとも検証された性格モデルであるBigFive理論（30項目）をベースに、生成AIが候補者一人ひとりの特性・価値観・強みを分析。数値やグラフではなく定性的な文章コメント中心のレポートを自動生成するため、人事の専門知識がなくても直感的に活用できます。

他のアセスメントサービスとの差別化ポイントとして、

・分析結果と対策アドバイスがコメント中心であるため、現場ですぐに使える

・10の56乗のパターン結果があり、似たような人物像でも全く同じ結果はほぼ出ない

・レポート結果にスコアが含まれていないため、受験に対する事前対策が打ちにくい

Scale Technologyは、本サービスの精度と実用性を客観的に検証するため、東三河エリアの中小企業7社にPoC参加を依頼。実際に勤務する従業員276名を対象に、約1.5ヶ月の実証実験を実施しました。

～心理学「BigFive性格特性モデル」全体像～～中小企業専用AIアセスメントサービスPitA（ピタ）～

PoCの目的は、以下の3点です。

中小企業で実際に働く方々にご協力いただき、

1. PitAの測定精度・妥当性を確認する

2. 設問設計における改善点を抽出し、正式ローンチ前の最終ブラッシュアップを行う

3. PoC参加企業の人材マネジメントや部下育成の一助とする

✦実施概要

実施期間は2026年1月初旬～2月中旬の約1.5ヶ月。東三河エリアの中小企業7社に在籍する既存社員276名を対象に、PitAの測定精度・妥当性の確認、設問設計の課題抽出、人材マネジメントへの活用可能性を検証しました。

PoC参加企業は、シンニチ工業株式会社、スバル東愛知販売株式会社、中部合成樹脂工業株式会社、豊橋木工株式会社、マルシメ株式会社、ヤマサちくわ株式会社、株式会社ヤマサンの7社です。

研究結果

✦ 実証実験の主な結果

1. 受検者の90%が「分析結果が自分に当たっている」と回答

276名中136名（回答率49.3%）が参加したアンケートでは、**「完全に見透かされた（23%）」「8割程度合っている（68%）」を合わせた90%**が、PitAのレポート内容と自己認識が一致していると回答しました。

従来の適性検査が「選択肢を選ぶ形式」で対策が可能なのに対し、PitAは場面における行動・判断を問う独自の設問設計を採用。BtoB専用設計のため診断方法が広く知られることなく、素の特性が表出される仕組みが、高い納得度につながっています。

2. 「業務に活かしたい」という意向が95%に

受検した社員の95%が「ぜひ業務に活かしたい」「自己理解が深まった」と回答。文章コメントで出力されるレポートは「自分のことが言語化されている」と感じやすく、「上司との1on1に活用したい」「チームメンバーへの関わり方の参考にしたい」といった具体的な活用イメージが生まれています。

3. 経営者・人事責任者全員からポジティブな評価

7社すべての経営者・人事責任者から肯定的な評価をいただき、「採用選考に活用したい」という声が多数寄せられました。専門用語のない読みやすい文章レポートであることで、人事担当者がいない中小企業でも「すぐに読んで判断できる」と評価されました。

4. 採用から定着までの一貫した活用可能性を確認

PitAのレポートは採用時のスクリーニングだけでなく、1on1・部下育成・チーム編成においても有効活用できることが本PoCで確認されました。受検者の自己理解を深めながら、採用担当者・経営者が採用判断や育成方針に活かせる設計となっており、採用から定着までの人材マネジメントサイクル全体を支援するプラットフォームとしての可能性が示されました。

✦ 経営者の声

「専門知識がなくても、すぐに理解できるレポートだった」

数字やグラフではなく、文章で書かれているので読むだけで社員の特性が伝わりました。人事担当者がいない当社でも、経営者が直接活用できると感じています。

--PoC参加企業 経営者

「面接では見えない本音が引き出せる設問設計」

既存の適性検査は自分を良く見せようと回答を操作できるものが多く、結果の信頼性に疑問がありました。PitAは場面における行動・判断を問う設計で、どの選択肢も正解となるため、本来の姿が表出されると感じました。

--PoC参加企業 経営者

✦ 参加社員の声（アンケートより抜粋）

「レポートが非常に的確で、特に今後の課題・懸念点の内容が参考になりました。自己理解が深まりました。」

「1on1やマネジメントと組み合わせることで、より実践的な活用につながると感じています。」

✦ 今後の展望

本PoCの結果を踏まえ、2026年6月末の正式ローンチに向けて開発の最終段階に入っています。

また、同年9月までには、PitA CHATサポート機能を追加実装します。

PitA CHATサポート機能とは、受検者データを把握したAIが、上司のマネジメント課題や部下への関わり方をサポートする機能で、現場の人材マネジメントに寄与するプロダクトへと進化させます。

株式会社Scale Technologyは、中小企業のための「痒い所に手が届く」HR×AIプロダクトを生み出し続け、ゆくゆくは「ここに来れば固有の人事課題が解決する」HRプラットフォーマーを目指すスタートアップです。中小企業における、採用→配置→受入→育成→活躍→評価→定着の一貫したサイクルを支援することで、企業と働く人、双方が幸せに成長できる組織づくりに貢献してまいります。

～PitAのカバーできる領域は採用だけではない～～PitAチャット（正式版9月ローンチ）イメージ図～

PoCご協力企業コメント

シンニチ工業株式会社 常岡 邦啓 氏シンニチ工業株式会社 ？室(はてなしつ)室長 常岡 邦啓 氏

広島と愛知の不思議なご縁から始まった本PoCに、東三河中小企業アライアンスとして参画でき嬉しく思います。私共は、スタートアップや地域の中小企業との協働を進めており、スタートアップの製品・サービス開発と、中小企業群の魅力向上・競争力強化など、一社では成し得ないこともこの座組で実現できると確信しています。Scale Technology様のプロダクトを磨き、共に未来を創る一助となれたことは大きな光栄です。今後の開発についても、いつでも喜んで協力させていただきます。

スバル東愛知販売株式会社代表取締役社長 西川 洋輔 氏

中小企業にとって、一人の採用、一人の成長は会社の未来を大きく左右します。一方で、人材の採用や育成は今もなお経営者や管理職の経験や勘に依存している部分が少なくありません。私たちも、人を見る目を磨き続けていますが、一人ひとりの可能性を正しく理解することの難しさを日々感じています。PitAは人を評価するためのサービスではなく、その人ならではの可能性を理解し、活かすためのサービスです。人を集める競争ではなく、人を活かし切る経営への進化を後押しする存在として期待しています。

スバル東愛知販売株式会社 西川 洋輔 氏中部合成樹脂工業株式会社 中澤 佳秀 氏中部合成樹脂工業株式会社取締役 中澤 佳秀 氏

弊社では入社試験時に他社のサービスを用いて、既存社員との相性診断を実施していましたが、対象者の人物像がはっきりイメージ出来ていませんでした。PitAは特性分析に留まらず、強みや課題・懸念点が明確にされており、職務特性分析も細部にわたり分かりやす

い。マネジメントへのアドバイスやコミュニケーションのポイントも具体的に記載されているため人物像が非常にイメージしやすく、ミスマッチ防止には最適解だと感じました。

豊橋木工株式会社代表取締役社長 近藤 泰一郎 氏

「企業は人なり」と言われる通り、企業の業績、成長、発展を左右する「人」は最も重要な経営資源です。この大切な「人」を客観的に、かつ安心して採用をし、「個」を見極め伸ばす為に、Scale Technologyさんのプロダクトは、令和の時代にマッチする人材分析に

なると思います。人手不足の時代だからこそ、お互い「こんなはずでなかった」とならない為に、無駄な時間とストレスを省く為の、新しい人材サポートサービスを経営者の皆さまにお勧めいたします。

豊橋木工株式会社 近藤 泰一郎 氏マルシメ株式会社 大熊 康丈 氏マルシメ株式会社代表取締役社長 大熊 康丈 氏

この度は貴重な実証実験に参加させていただき、誠にありがとうございました。

採用時の性格特性・行動特性の測定のみならず、ミスマッチによる潜在的なリスクの可視化まで出来ることに驚きました。企業側がこれらを把握することは、従業員の生産性向上や定着率の向上にも繋がるものだと確信しております。今回の検証を通じて、新たな発見や製品の精度向上に少しでも貢献できたなら幸いです。

ヤマサちくわ株式会社専務取締役 蔵野 泰輔 氏

自身の結果も含めて非常に読みやすく、的を射たレポートだと感じました。従業員一人ひとりがより良いパフォーマンスを発揮するためには適材適所の配置が必要です。各人の特性や活躍しやすい環境を把握することで、育成の計画づくりやチーム編成の際にも効果が

あると感じます。人手不足だと言われる社会だからこそ、採用や配属におけるミスマッチを防ぐことが、中小企業の経営に資するものになると考えます。

ヤマサちくわ株式会社 蔵野 泰輔 氏株式会社ヤマサン 青山 裕 氏株式会社ヤマサン専務取締役 青山 裕 氏

「その人が、どんな環境でどう活躍できるのか」を大切にしており、個々の特性を感覚論ではない形で把握したいと考えていました。世に特性把握のサービスはありますが、PitAは数値で可視化されるだけでなく、文章で「じゃあどうするか？」という点を添えてくれるのが非常に良かったです。ちょうど社員面談の時期と重なったこともあり、把握して終わりではなく、じゃあ明日から何をするか？意識するか？の行動に結びつけられる点が有効でした。

代表コメント・会社概要

株式会社Scale Technology

代表取締役CEO 澤田ありさ

今回のPoCでは、東三河エリアの7社に多大なるご協力をいただきました。276名の社員の皆様に真摯にご受検いただき、経営者・人事担当者の皆様からも率直なフィードバックをいただけたことが、PitAの精度向上と実用化への大きな礎となっています。この場を借りて、深く御礼申し上げます。

令和の時代、AIの普及により私たちの働き方や人間関係は大きく変化しています。一方で、中小企業の現場では、採用後のミスマッチや人間関係のトラブルに悩む経営者が後を絶ちません。

PitAは、そうした課題に真摯に向き合い、その人が活躍できる環境を科学的に見つけるために開発しました。

企業と働く人、どちらもが幸せになれる採用・育成の仕組みを、一緒につくっていきたいと思っています。

プロダクト

会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174246/table/8_1_5b5f4c02fa6203122dfbe782cfd36522.jpg?v=202606291051 ]

PitA（ピタ）は、中小企業専用・BtoB限定のAIアセスメントサービスです。心理学で最も広く検証された性格モデル「BigFive理論」を基盤に、生成AIが30項目の質問への回答を深層分析。従来の選択式テストでは把握できなかった個人の性格特性・行動特性・強み・潜在的な課題を、定性的な文章コメントでわかりやすく可視化します。

数値やグラフではなく文章で出力されるレポートは、人事の専門知識がなくても直感的に読め、採用候補者のスクリーニングから、入社後の配置・育成・1on1活用まで、幅広いシーンで活用できます。また、BtoB専用設計のため診断内容が広く知られることがなく、受検者の素の特性を正確に把握できることも大きな特徴です。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174246/table/8_2_03ff10e524d5f18b8b04faae1ad5fe42.jpg?v=202606291051 ]