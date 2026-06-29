挽きたての抹茶エスプレッソを、イタリアンバールの流儀で　CUZEN MATCHAとセガフレードがコラボ

Ｗｏｒｌｄ Ｍａｔｃｈａ株式会社

挽きたての国産オーガニック抹茶を世界に届ける「CUZEN MATCHA（読み：くうぜんまっちゃ）」を運営する World Matcha株式会社（本社：米国カリフォルニア州サンマテオ、日本法人：東京都目黒区）は、セガフレード・ザネッティ・ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：古田 皓也、店舗名：セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ/セガフレード・カフェ）と協業し、2026年6月29日より、広尾店、新宿3丁目店、SIT Global Caffeの3店舗にて、CUZEN MATCHAを使用したイタリアンバールスタイルの新しい抹茶メニューが展開されることをお知らせします。

■ コラボレーションの背景：素材本来の味わいを届ける

CUZEN MATCHAは、石臼で挽き、茶筅で点てる伝統的な所作をテクノロジーで再現した業界初の抹茶マシンを開発。有機JAS認証を受けた国産の専用リーフを一杯ごとにその場で挽くことで、挽きたての鮮やかな色合いと豊かな香り、抹茶本来の旨味を届けています。

そしてセガフレードは、1998年の日本上陸以来、エスプレッソを主軸とするイタリアンバールとして事業を展開してきました。カフェラテ、カプチーノ、アメリカーノを始めとするビバレッジは、エスプレッソをベースとして成り立っており、一杯一杯への品質のこだわりこそがセガフレードの変わらない流儀です。

こういった背景のもと、素材本来の味わいを届けるという両社の姿勢が一致し、今回の協業が実現しました。セガフレードの3店舗では、CUZEN MATCHAの抹茶マシンとリーフを採用。添加物や甘味料を一切使わない、抹茶本来の味わいを活かした抹茶エスプレッソを起点に、セガフレードならではのビバレッジとして提供します。

■ 新たなメニュー表

CUZEN MATCHA抹茶を取り入れた、セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ/セガフレード・カフェの新たなメニュー表

▪️抹茶ビバレッジの販売概要

▪️World Matcha株式会社について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51990/table/26_1_d989ae4a4cfdea93bb3a013286a9d1af.jpg?v=202606290352 ]

CUZEN MATCHAは、日本茶飲料の開発を手がけてきた創業者が、「もっと美味しいお茶を世界中に届けたい」という思いから立ち上げた抹茶ブランドです。

2020年10月にアメリカ・カリフォルニアで誕生し、2021年7月には逆輸入という形で日本にも上陸しました。石臼で挽き、茶筅で点てる伝統的な所作をテクノロジーで再現した、業界初の抹茶マシンを開発。抹茶の挽きたての香りと味わいを、誰でも手軽に楽しめるようになりました。

CUZEN MATCHAは抹茶マシンは、2026年5月時点で全世界累計11,000台を出荷し、家庭やカフェ、ホテル、オフィスなどで月間10万杯以上の抹茶が世界中で飲まれています。 国産のオーガニック茶葉を使用し、日本の茶農家とともに、環境にも配慮した持続可能なお茶のスタイルを広げています。

名 称 World Matcha 株式会社

所在地 〒153-0043 東京都目黒区東山３－１－１９ メゾン池尻大橋607

設 立 2019年2月19日

代表取締役 塚田英次郎

公式HP https://cuzenmatcha.com/ja-jp

沿革

2019年 1月 World Matcha Inc. 設立

2019年 2月 World Matcha 株式会社 設立

2020年 1月 「CES2020 Innovation Awards Honoree」受賞

2020年 6月 「San Francisco Design Week Awards 2020 Future of Foods」受賞

2020年 8月 「Dezeen Awards 2020 Design Longlist」受賞

2020年 10月 アメリカ全土にて「CUZEN MATCHA」販売開始

2020年 11月 「TIME's Best Inventions of 2020」受賞

2021年 3月 「Esquire Home Design Awards 2021」受賞

2021年 4月 「iF DESIGN AWARD 2021」受賞

2021年 7月 日本にて抹茶マシン 発売開始

2021年 10月 「グッドデザイン賞2021」受賞

2023年10月 「A Good Housekeeping 2023 Coffee and Tea Awards」受賞

2024年 2月 内閣府クールジャパン戦略「CJPFアワード2024」プロジェクト部門 準グランプリ

2026年 2月「iF DESIGN AWARD 2026」受賞（抹茶マシンPro）

2026年 6月「San Francisco Design Week Awards 2026 Future of Foods」受賞（抹茶マシンPro）

▪️セガフレード・ザネッティ・エスプレッソ/セガフレード・カフェについて

セガフレード・ザネッティ・エスプレッソは、イタリアに本部を置く大手コーヒー焙煎メーカー「セガフレード・ザネッティ」が世界で展開しているイタリアンバールチェーンで、1988年にフランスのパリに世界1号店を、1998年12月4日に日本1号店をオープン。

現在、日本の19店舗を含め、ヨーロッパを中心として全世界で店舗を展開しております。イタリアンバールの特徴でもあるエスプレッソをはじめアルコール、フード、ドルチェ、アンティパストなども幅広く揃え、朝から夜まで、一日中お楽しみいただけるメニュー構成となっております。

会社名 セガフレード・ザネッティ・ジャパン株式会社

本社所在地 〒152-0003 東京都目黒区日碑文谷4-11-5

代表 代表取締役 古田 皓也

URL https://www.segafredo.jp/