オハラが大幅高している。前週末１２日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、売上高を２９９億円から３１９億円（前期比１０．４％増）へ、営業利益を１６億円から１８億円（同０．３％増）へ、純利益を１２億円から１４億円（同１９．１％減）へ上方修正したことが好感されている。 光事業において、デジタルカメラ向けの高単価な川下製品の需要が堅調に推移していることに加えて、エレクトロニクス事業