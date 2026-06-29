人気犬種「トイ・プードル」とワンコが大好きなオモチャを形どったジュエリーを2026年6月29日より販売

合同会社imprimo

合同会社imprimo（本社：東京都世田谷区、代表社員：清野 絵里沙、以下「imprimo」）は、ペットと離れた時間でも“愛犬といつも一緒”を叶えるシルエットジュエリーとして、既に発売を開始している「ダックスフンド」に続き、人気犬種の「トイ・プードル」とペットのおもちゃとして人気の「骨」を形どったジュエリーの販売を2026年6月29日より開始することを発表いたします。



■ 離れていても“愛犬といつも一緒”を叶えるシルエットジュエリー



この度、販売を開始するシルエットジュエリー第2弾は、人気犬種の「トイ・プードル」とペットのおもちゃとして人気の「骨」を形どったシルエットジュエリーとなります。

imprimoでは、一頭一頭異なるペットの「鼻紋」を型取りし、ジュエリーとして加工する世界で一つだけの「鼻紋ジュエリー」の製造・販売をおこなっており、「シルエットジュエリー」と「鼻紋ジュエリー」をセットでお着けいただくことで、ペットのシルエットと個性を合わせて感じて頂けるようになります。



imprimoでは、「シルエットジュエリー」第一弾として「ダックスフンド」のシルエットを型取ったジュエリーを販売しており、「トイ・プードル」を買われているお客様からの要望を受け、第二弾として「トイプードル」を型取ったジュエリーの販売を開始いたします。



また、同じく第二弾として、ワンコが大好きなおもちゃである「骨」を型取った「シルエットジュエリー」の販売を行うことで、「トイ・プードル」や「ダックスフンド」の飼い主様以外でも、ワンコがおもちゃの「骨」と戯れる姿をアクセサリーを通してご想像頂けるアイテムになります。



imprimoでは、「シルエットジュエリー」シリーズとして、「トイ・プードル」や「ダックスフンド」に限らず、順次新作の提供を行うことで、より多くの飼い主様が“愛犬といつも一緒”の実現に向けて、商品展開を拡大してまいります。

トイ・プードル シルエットチャーム

【サイズ】

約12mm×約10mm程度

【素材】

silver925またはK18GP

【価格】

シルバー：4,400円（税込）

ゴールド：4,950円（税込）

※チェーンは付属しません

ふわっとした毛並みと、くるんとした愛らしいフォルム。

思わず目を惹かれる、トイプードルならではの可愛らしいシルエットをそのままジュエリー

横から見たときの特徴的なシルエットを丁寧に表現した、シンプルで上品なチャームです。

骨のおもちゃチャーム

【サイズ】

約10mm×約10mm程度

【素材】

silver925またはK18GP

【価格】

シルバー：4,400円（税込）

ゴールド：4,950円（税込）

※チェーンは付属しません

ワンコが大好きな、骨のおもちゃ。

そんな愛らしく親しみのあるモチーフを、そのままジュエリーにしました。

ころんとした骨のフォルムを丁寧に表現した、シンプルで上品なチャームです。

<<会社概要>>

会社名： 合同会社imprimo

所在地： 東京都世田谷区

事業内容： 「鼻紋ジュエリー」の製造・販売

URL： https://imprimo.jp/