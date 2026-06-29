【元警視庁刑事が解説】“トクリュウ”など最新犯罪手口に備える防犯セミナー

合同会社ニタドリ

地域社会安全対策協議会（世話人代表：小比類巻文隆）は、2026年7月10日、医療法人石誠会さくらクリニック（千葉県富津市）と連携し、地域住民に向けた防犯セミナーを開催いたします。本セミナーは、近年増加している特殊詐欺や強盗事件、いわゆる「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」による犯罪被害の未然防止を目的として実施するものです。



■開催の背景

近年、犯罪の手口は巧妙化・組織化しており、特に高齢者を中心とした地域住民が被害に遭うケースが後を絶ちません。一方で、地域医療の現場は、日常的に多くの住民が集まる場であり、健康のみならず生活全体を支える重要な接点でもあります。

こうした背景を踏まえ、本取り組みでは「医療」と「防犯」を掛け合わせ、日常生活の延長線上で防犯意識を高める新たな地域連携のかたちを目指します。



■セミナー概要

本セミナーでは、元警視庁刑事・事件解説コメンテーターとして活動する小比類巻文隆が、現場経験に基づいた具体的な事例を交えながら、最新の犯罪手口とその対策について解説いたします。

【主な内容】

・匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）の実態

・強盗・侵入犯罪の最新傾向

・特殊詐欺の手口と見抜き方

・日常生活で実践できる防犯対策



■会場

日時：2026年7月10日（金）

時間：PM13:30～14:30

会場：医療法人社団石誠会 さくらクリニック 別館ロビー

〒293-0006 千葉県富津市下飯野1350-1

最寄り駅 JR内房線 青堀駅から車で5分

参加費：無料開催

参加方法：admin@nitadori.info まで、

「7/10防犯セミナー、参加希望」と氏名を添えて申し込みください

本セミナーは、どなたでもご参加いただけます。お昼休みのひとときに、お気軽にお立ち寄りください。



■地域社会安全対策協議会について

地域社会安全対策協議会は、地域における犯罪予防および再犯防止の推進、ならびに社会安全の向上に資することを目的として設立された任意団体です。元警察官の知見や現場経験をもとに、調査研究および啓発活動を通じて、安心・安全な地域づくりに寄与することを目指しています。

地域社会安全対策協議会では、今後も地域医療機関や自治体、企業等との連携を通じ、防犯意識の向上および再犯防止に資する活動を継続してまいります。



■本件に関するお問い合わせ先

合同会社ニタドリ（地域社会安全対策協議会 事務局）

担当：似鳥（にたどり）

メールアドレス：admin@nitadori.info

■小比類巻文隆からの代表コメント

「現場で感じてきたのは、事件は突然起きるのではなく、小さな違和感の積み重ねから始まるということです。だからこそ、“まだ何も起きていない段階”で知識を持つことが、最大の防御になります。

地域医療の現場と連携することで、より多くの方に自然な形で防犯意識を届けられることに、大きな意義を感じています。一人でも多くの方に『知っていてよかった』と思っていただける機会になれば幸いです」

小比類巻文隆（こひるいまき・ふみたか）

元警視庁警部補・国際捜査官／治安戦略アナリスト

30年にわたって警察官として勤務し、危機管理の第一線を歩んできたスペシャリスト。1993年に警視庁へ入庁後、爆弾処理班を経て中国語通訳捜査官、さらに国際捜査官として、銃器・薬物犯罪を中心に情報収集や秘匿捜査、海外組織による密輸入事案の解明に従事。殺人・強盗・誘拐など重大事件の捜査本部にも多数参加。

2023年退官後は、警察での実践経験を社会に還元すべく、講演や執筆、メディア対応など幅広く活動中。現場のリアルを伝える、数少ない治安専門家のひとり。

公式HP ：https://kohiruimaki-fumitaka.info/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@kohiruimaki_fumitaka

公式X ： https://x.com/Coffy_Agent

■販売元・会社概要

合同会社ニタドリ

代表：似鳥陽子

https://nitadori.info/

■本件に関するお問い合わせ：

合同会社ニタドリ（担当：似鳥）

メールアドレス：admin@nitadori.info