【Ohouse サマーセール開催】寝具・ラグ・ルームウェアなど夏のひんやりインテリアが勢ぞろい！

株式会社Bucketplace Japan

株式会社Bucketplace Japan（代表取締役：金炯辰）は、理想の暮らしを叶える韓国発のインテリアプラットフォーム「Ohouse（オーハウス）」にて、2026年6月29日（月）～7月12日（日）の期間限定で、サマーセールを開催いたします。

Ohouse サマーセール会場 :https://link.ohouse.com/h3x4bt

夏のインテリアを心地よく、もっとおしゃれに。Ohouseのサマーセールでは、今季注目の新商品から人気の定番商品まで、夏にぴったりのアイテムをキュレーションしてお届けします。

涼しげな寝具やラグ、肌触りの良いルームウェアなどファブリックアイテムをメインに、インテリアを彩る家具や小物もラインナップ。夏のお部屋づくりに欠かせないアイテムがひとところに揃います。

また、クーポンコード 「2026SS」 をご入力いただくと、対象商品がさらに10%OFF（割引上限1,500円）でご購入いただけます。

■ セールと一緒に楽しめる「夏インテリア」特集コンテンツも公開中

コンテンツ一例

夏のお部屋づくりを、もっと楽しく、もっとスムーズに。Ohouseでは、涼しげなアイテムやカラーを使ったリアルな実例を豊富に公開しています。センスの良いユーザーの暮らしからインスピレーションを得ながら、気になるアイテムをそのまま購入することも可能です。

【Ohouse 上半期決算セール】概要

- 期間：2026年6月29日（月）12:00～7月12日（日）23:59- URL：https://link.ohouse.com/h3x4bt(https://link.ohouse.com/h3x4bt)- プロモーションコード：2026SS■ 最新韓国インテリアなら「Ohouse（オーハウス）」

「Ohouse(オーハウス)」は韓国内で3,000万ダウンロードを突破した国民的ライフスタイルスーパーアプリです。日本版サービスはアプリを中心に、インテリアの購入から暮らしのアイディア共有、コミュニティ機能までを一体的に提供。2022年のローンチ後100万ダウンロードを達成し、現在ではEコマースでの取り扱い商品数10,000点以上と、韓国のインテリアブランドのECサイトとして最大級の規模で提供しております。

- Ohouseアプリダウンロードページはこちら(https://link.ohouse.com/4h9kxz)- Ohouseウェブサイトはこちら(https://link.ohouse.com/18ovcu)■ 会社概要

会社名 : 株式会社Bucketplace Japan

本社所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16F

TEL : 050-1754-0945

代表取締役 : 金炯辰

設立日 : 2022年04月

【Ohouse公式SNS】

- Instagram：https://www.instagram.com/ohousejp/(https://link.ohouse.com/jb3ac1)- Youtube：https://www.youtube.com/@OhouseJP(https://link.ohouse.com/zude56)- Tiktok：https://www.tiktok.com/@ohousejp(https://link.ohouse.com/9iuxwt)- Threads：https://www.threads.com/@ohousejp(https://link.ohouse.com/4l0jp4)- X：https://x.com/ohousejp(https://link.ohouse.com/2b67wz)■ お問い合わせ先

株式会社Bucketplace Japan PR担当

Email：contact_japan@bucketplace.net