おトクなビューカードが増えます！

東日本旅客鉄道株式会社

〇東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：喜㔟 陽一）と株式会社ビューカード（東京都品川区、代表取締役社長：三宅 俊造）は、JRE POINTを通じて、駅ビル・エキナカをよりおトクで便利にご利用いただくことを目的として2026年9月1日（火）より、駅ビル・エキナカでJRE POINTが最大3.5%貯まるおトクなビューカードを、現在の1券種（「JRE CARD」）から6券種に拡大します。

〇「JRE CARD」については、2026年9月1日（火）より、お支払い時におけるポイントの貯まり方を変更します。また、2027年3月6日（土）より、年間のご利用額累計に応じてボーナスポイントがもらえるビューサンクスボーナスも、現在の「ビューカード スタンダード」「ビューカード スタンダード（リボ）」に加え、新たに「JRE CARD」が対象となります。

〇駅ビル・エキナカでのお買いものには、ビューカードのご利用がおすすめです。おトクなビューカードが増えるこの機会にぜひご入会ください。

1 駅ビル・エキナカでのご利用で最大3.5%貯まる対象カード拡大！

駅ビル・エキナカでのご利用時、新たに５券種がJRE POINT最大3.5％付与の対象になります。

開始日：2026年9月1日（火）

対象券種：ビューカード スタンダード※ ビューカード ゴールド

大人の休日倶楽部ミドルカード 大人の休日倶楽部ジパングカード ルミネカード

※ビューカード スタンダード（リボ）も対象です。

ポイントの貯まり方：「通常ポイント」＋「期間限定ポイント」の組み合わせ

※一部のお取引ではポイントが付与されるタイミングが異なる場合やポイントの付与対象外となる場合がございます。

※ルミネ・ニュウマン各館にてルミネカードをご利用の場合、最大3.5％ポイント付与の対象外となります。

なお、ご請求金額確定時に1,000円（税込）につき0.5％のポイントは貯まります。

ポイント有効期限：期間限定ポイントの有効期限は付与されてから6～12か月となります。

・上期（4月～9月）に付与されたポイント・・・・・・・・・翌年3月末までの有効期限

・下期（10月～翌年3月）に付与されたポイント・・・翌年9月末までの有効期限

（例）2026年10月～2027年3月に付与されたポイント・・・2027年9月末までの有効期限

※2026年9月に付与されるポイントの有効期限は、特例として2027年9月末となります。

詳細ページ：https://www.jreast.co.jp/card/point/station_building_yuutai/

2 JRE CARDのポイントの貯まり方が変わります。

これまで「JRE CARD」のお支払いで貯まるポイントは「通常ポイント」のみでしたが、今後は「通常ポイント」と「期間限定ポイント」の2種類となります。

変更日：2026年9月1日（火）

変更前：100円（税抜）に対して通常ポイント3％

変更後：100円（税抜）に対して通常ポイント1％＋期間限定ポイント2％

JRE CARD

※ご請求金額確定時に1,000円（税込）につき付与される0.5%のポイントは通常ポイントのまま変更ございません。

詳細ページ：https://www.jreast.co.jp/card/point/station_building_yuutai/

3 JRE CARDがビューサンクスボーナスの対象となり、より多くのポイントが貯まります！

「ビューサンクスボーナス」は年間のご利用額累計に応じて、ボーナスポイントがもらえるサービスです。

「JRE CARD」も本サービスの対象となり、日常的にご利用いただくことでボーナスポイントがもらえます。

開始日：2027年3月6日（土）ご利用分より

対象商品・サービス：一部を除く日常のお買いものなど※

※Suicaへのチャージ、定期券・きっぷなど一部の商品・サービスのお支払い及び、年会費、各種手数料などのご利用分は対象外です。

詳細ページ：https://www.jreast.co.jp/card/point/save/bonus.html

【ご参考】ポイント付与率とボーナスの対象券種

※1 ビューカード スタンダード（リボ）も対象です。

※2 変更前に貯まる3.5％は、対象の駅ビル・エキナカでのクレジットカードご利用時に貯まる3％の通常ポイントと、クレジットカードのご請求金額確定時に貯まる0.5%の通常ポイントの合計です。

※3 1.5%は、JRE POINT加盟店でのカードのご提示で貯まる1%の通常ポイントと、クレジットカードのご請求金額確定時に貯まる0.5%の通常ポイントの合計です。

※4 変更後に貯まる3.5％は、対象の駅ビル・エキナカでのクレジットカードご利用時に貯まる１％の通常ポイント及び翌日までに貯まる2％の期間限定ポイントと、クレジットカードのご請求金額確定時に貯まる0.5％の通常ポイントの合計です。

※5 2027年3月6日ご利用分より対象です。