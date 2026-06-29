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富山県と甲南女子大学が就職支援協定を締結 ―富山県でのU・I・Jタ―ン就職を促進へ―
甲南女子大学（兵庫県神戸市東灘区）は、学生の富山県内企業へのUIJターンの就職支援について、相互に連携・協力をして取り組み、人材の育成・確保を目的とした「就職支援協定」を、富山県と2026年7月1日（水）に締結します。
甲南女子大学では、これまでに10府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県、高知県、徳島県、石川県、和歌山県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や、行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
富山県出身者のUターン就職の支援だけでなく、富山県外出身者が富山県にIターン就職することへの支援・促進も行います。
【主な連携・協力事項】
（1）富山県出身の学生を中心に、学生に対するUIJターン就職に関する富山県内企業の情報、各種イベント等の周知に関すること
（2）学生に対する富山県内企業等へのインターンシップへの参加支援に関すること
（3）学内におけるキャリア形成支援や就職活動支援にかかる行事等に関すること
（4）学生の富山県へのUIJターン就職に係る情報交換等に関すること
（5）富山県が実施する就職支援サービスへの学生の登録促進に関すること
（6）その他、学生の富山県へのUIJターン就職の促進に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
甲南女子大学では、これまでに10府県（兵庫県、愛媛県、香川県、岡山県、京都府、福岡県、高知県、徳島県、石川県、和歌山県）との就職支援協定を結び、各府県の企業情報の提供や、行政と連携して学内イベントの実施などを行い、さまざまなエリアへの就職活動をサポートしています。
【主な連携・協力事項】
（1）富山県出身の学生を中心に、学生に対するUIJターン就職に関する富山県内企業の情報、各種イベント等の周知に関すること
（2）学生に対する富山県内企業等へのインターンシップへの参加支援に関すること
（3）学内におけるキャリア形成支援や就職活動支援にかかる行事等に関すること
（4）学生の富山県へのUIJターン就職に係る情報交換等に関すること
（5）富山県が実施する就職支援サービスへの学生の登録促進に関すること
（6）その他、学生の富山県へのUIJターン就職の促進に関すること
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130
メール：koho@konan-wu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/