子どもたちが作った一冊が美術館へ　JPS展関西展で親子フォトブック作品を展示

株式会社アスカネット

株式会社アスカネット（代表取締役社長：村上 大吉朗、本社：広島県広島市、東証グロース：2438）は、公益社団法人日本写真家協会（JPS）が開催をした「JPS展関西展」（会場：京都市美術館別館2F）および、会期前イベント「はじめての一眼カメラ体験！～撮って・選んで・アルバム完成！～」で小学生親子20組が制作したフォトブック作品の展示に協賛しました。

参加者はJPS会員のフォトグラファーによる指導のもと撮影からアルバム制作までを体験し、完成した作品の一部が美術館内で来場者に公開されました。

写真を「撮る」だけでなく「残す」体験を次世代へ

スマートフォンで日常的に写真を撮る機会が増える一方で、撮影した写真を作品として形に残す機会は少なくなっています。

アスカネットは、「写真を残す文化」を次世代へつなぐことを目的に、公益社団法人日本写真家協会（JPS）と連携し、子どもたちが写真の楽しさと作品づくりを体験できる機会を提供しました。

プロフォトグラファーと一緒に学ぶ親子向け写真体験イベントを開催

2026年4月19日、大阪府豊中市において、小学生親子20組を対象とした「はじめての一眼カメラ体験！～撮って・選んで・アルバム完成！～」が開催されました。

協賛企業によるミラーレス一眼カメラの貸し出しのもと、JPS会員のプロフォトグラファーが撮影方法やカメラの使い方を指導。参加者は撮影した写真を自ら選び、アスカネットのフォトブックサービス「MyBook」の無料クーポンを利用してオリジナルのアルバム制作まで体験しました。

子どもたちが制作したフォトブックを京都市美術館別館2Fで展示

撮影：越智 信喜氏撮影：越智 信喜氏撮影：越智 信喜氏

完成したフォトブックのうち、参加者の許諾を得た作品は、2026年6月9日から14日まで開催された「JPS展関西展」の会場である京都市美術館別館2Fに展示されました。

美術館を訪れた来場者は、子どもたちならではの視点で撮影された写真や、一冊の作品としてまとめられたフォトブックを鑑賞。写真を撮る楽しさだけでなく、作品として残す価値を感じられる展示となりました。

会期中は来場者向けにフォトブックサービス「MyBook」の30％OFFクーポンを配布し、多くの来場者が自由に持ち帰りました。

イベント概要

撮影：金城 泰哲氏撮影：金城 泰哲氏会期前イベントで撮影・作成をしたフォトブックを展示はじめての一眼カメラ体験！～撮って・選んで・アルバム完成！～

開催日：2026年4月19日

開催場所：大阪府豊中市

対象：小学生親子20組

内容

・ミラーレス一眼カメラの貸し出し

・JPS会員フォトグラファーによる撮影指導

・写真のセレクト

・「MyBook」によるフォトブック制作

JPS展関西展

会期：2026年6月9日～14日

会場：京都市美術館別館2F

主催：公益社団法人日本写真家協会（JPS）

今後の展開

アスカネットは今後も、写真家や関連団体との連携を通じて、撮影する楽しさだけでなく、写真を「残す」価値を伝える活動を推進してまいります。写真文化の裾野を広げ、世代を超えて受け継がれる体験づくりに取り組んでまいります。

MyBook（マイブック）について

MyBook（マイブック）公式サイト(https://www.mybook.co.jp/)

「MyBook」は、株式会社アスカネットが提供するフォトブックサービスです。写真選びから編集、注文までをオンライン上で行うことができ、高品質な印刷・製本技術により、大切な思い出を一冊の本として残せます。

ウェディング、子どもの成長記録、旅行、学校行事、趣味作品など、幅広い用途で利用されています。

ただいま、リニューアル版「MyBookEditor5」の提供開始およびブランドロゴの刷新を記念し、対象商品を39％OFFでご購入いただける特別キャンペーンを実施中。

会社概要

会社名 ：株式会社 アスカネット ( https://www.asukanet.co.jp )

所在地 ：〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園3-28-14

設立 ：1995年7月6日 資本金 ：4.9 億円

代表者 ：代表取締役社長 村上大吉朗（むらかみだいきちろう）

事業内容：フォトブック事業、フューネラル事業、空中ディスプレイ事業

※ 本リリースに記載されている社名・製品名等は、株式会社アスカネットの商標または登録商標です。