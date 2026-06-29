世界的酒類コンペティション「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC)2026」ジャパニーズ・ジン「和美人 The Forest」、「和美人」が「最優秀金賞」を受賞

本坊酒造株式会社

本坊酒造株式会社（本社：鹿児島市、社長：本坊和人）のジャパニーズ・ジン「Japanese GIN 和美人 The Forest」と「Japanese GIN 和美人」が、米国で開催された世界的酒類コンペティションの一つ「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC）2026」において最優秀金賞を受賞いたしました。

Japanese GIN 和美人 The Forest ： 最優秀金賞（99点）

アルコール分：47％

内容量/価格： 700ml/化粧箱入4,620円

「Japanese GIN 和美人 The Forest」は、世界自然遺産の島「屋久島」の大自然に包まれ、標高500mの山地に自生する樹齢1000年以上の杉「屋久杉」をはじめ、鹿児島の多様な自然環境で育まれたボタニカルを取り入れ、神秘的な森をイメージして造られたジャパニーズ・ジンになります。

ジンの核となるジュニパーベリー、コリアンダーシードに加え、屋久杉に、津貫蒸溜所のある南さつま市加世田津貫の社有林で採取したヒノキの葉、柚子、檸檬、辺塚橙、金柑、緑茶、生姜、月桃、けせん、紫蘇といった鹿児島各地で収穫されたボタニカルを使用し、針葉樹の香りに柑橘系のフレーバー、それぞれのボタニカルが調和した爽快感のある香りと味わいに仕上がりました。森の中で深呼吸をしているような清々しさ、針葉樹の香り漂う、豊かな味わいをお楽しみください。

Japanese GIN 和美人 ： 最優秀金賞（98点）

アルコール分：47％

内容量/価格： 700ml/4,180円

700ml/化粧箱入4,400円、300ml/1,650円

「Japanese GIN 和美人」は、鹿児島の多様な自然環境で育まれるボタニカルを取り入れたジャパニーズ・ジンです。金柑、けせんをはじめ、柚子、檸檬、辺塚橙、緑茶、生姜、月桃、紫蘇といった鹿児島各地で収穫された9つのボタニカルと、ジュニパーベリー、コリアンダーシードの計11種類のボタニカルを独自製法で仕込み、ハイブリッド型スピリッツ蒸留機で蒸留しブレンドました。

素材が持つ特性を引き出すことにより、コリアンダーシードのスパイシーさが、ジュニパーベリーのフレーバーを引き立たせ、金柑、柚子といった柑橘系フレーバーをはじめ、それぞれのボタニカルと調和して、爽快感のある香りと味わいに仕上がっています。

（全て参考小売価格・税込）

＜サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティションについて＞

2000年よりアメリカで開催されているSFWSC（San Francisco World Spirits Competition）は、全米最大のアルコール飲料専門の競技会で、ホワイトスピリッツ、ウイスキー、ブランデー、リキュール・その他部門が設けられ、世界で最も名声のあるコンペティションの一つとして知られています。製品はカテゴリー別に、金賞・銀賞・銅賞が選出され、さらに審査員の満場一致で金賞に値する評価を獲得したものは、「最優秀金賞」の称号が与えられます。

SFWSC公式ウェブサイト：

https://thetastingalliance.com/events/san-francisco-world-spirits-competition

SFWSC 2026 ジン 受賞 プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d121144-66-32eb296150789dff36ec9ca8181f31dd.pdf

本件に関するお問い合わせ先】

本坊酒造株式会社 広報・法務課 鹿児島市南栄3丁目27番地

（〒891-0122） TEL 099-822-7003 FAX 099-210-1215