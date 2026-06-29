福井駅前（ジュラモール２階）に、県内生産者の産直野菜が集まる『福福青果市場』がスタート

株式会社大津屋

福井駅前・ジュラモール2階（旧ハピリン）にある福井市観光物産館「福福館」にて、福井県内の生産者による産地直送の野菜・果物を販売する『福福青果市場』が、2026年7月１日よりスタートいたします。

今回スタートする『福福青果市場』は、“福井の旬が駅前に集まる場所”をコンセプトにした新しい取り組みです。観光で福井を訪れた方には「福井っておいしい！」を感じてもらい、地域の皆さまには、日常のお買い物として気軽に立ち寄っていただける売場づくりを進めています。

これまでも福福館では一部農産品を販売しておりましたが、多くのお客様からご好評をいただいておりました。「もっと地元の野菜を増やしてほしい」「福井県内の農産物を充実させてほしい」といったお声も寄せられており、このたび売場を拡充し、『福福青果市場』として展開してまいります。

売場面積は16坪。今後は福井県内の生産者さんとの連携を広げながら、将来的には150名規模の生産者ネットワーク形成を目指し、福井の旬や魅力を発信してまいります。また、試食販売など、楽しみながら福井の食に触れていただける企画も順次実施予定です。

さらに、ショッピングセンター「ベル」内で営業していた池田町の農産物直売所「こっぽい屋」の閉店に伴い、これまで販売されていた農産品についても、新たな販売拠点の一つとして取り扱いを進めてまいります。今後は、池田町産の「ゆうき・げんき正直農業」の野菜や加工品などをはじめとした県内各地の魅力ある農産物や加工品との連携も広げていく予定です。

現在『福福青果市場』では、野菜・果物などをご出荷いただける生産者さんも募集しております。

「少量だけど出してみたい」「まずは話を聞いてみたい」という方も大歓迎です。福井駅前から、福井のおいしさや魅力を一緒に発信していただける皆さまとの出会いをお待ちしております。

■ 福井市役所 観光振興課 応援コメント

今回の野菜売り場の開設の取り組みは、福井駅周辺で、福井の魅力をより身近に感じていただけるとともに、そこに住む皆様の買い物の利便性向上にも繋がる新しい取り組みとして期待しています。観光で訪れた方だけでなく、地域の皆さまにも日常的に利用していただきながら、福井の農産物と生産者の魅力発信とともに、駅周辺のさらなる活性化につながる場になればと考えております。

■ 株式会社大津屋 コメント

スーパーや直売所ともまた少し違う、“駅前ならではの青果売場”を目指して、現在試行錯誤しながら準備を進めています。福井には、まだまだ知られていないおいしい野菜や果物、生産者さんがたくさんあります。「まずは少しだけ出してみたい」という方も含め、一緒に売場を育てていただける生産者さんとの出会いを楽しみにしています。

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■ 生産者様募集について

『福福青果市場』では、野菜・果物などをご出荷いただける生産者様を募集しております。

出荷をご希望の方は、下記受付フォームのほか、お電話・メールでもお気軽にお問い合わせください。

https://www.orebo.jp/seika/(https://www.orebo.jp/seika/)

担当：株式会社大津屋（岡本・谷口）

Mail：mdsuishin@orebo.jp TEL：0776-34-7150

■ 施設概要

福井市観光物産館「福福館（ふくぶくかん）」

（ジュラモール2階 ※旧ハピリン）

住所：〒910-0006 福井県福井市中央1丁目2番1号

営業時間：9:00～21:00

電話：0776-20-2929

※「福福館」は、福井市の指定管理を受け、株式会社大津屋が運営している観光物産館です。

■ 本プレスリリースについてのお問い合わせ

株式会社大津屋 広報販促チーム

Mail：press@orebo.jp