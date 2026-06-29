ヴィジュアル系ロックバンド“甘い暴力”による『甘い暴力 クソプレゼンツ ドM限定 大調教会 -最終章-』が7月より開催！チケプラ電子チケット・チケプラTrade導入決定！

株式会社チケットプラス

電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を提供する株式会社チケットプラスは『甘い暴力 クソプレゼンツ ドM限定 大調教会 -最終章-』において、チケプラ電子チケットおよびチケプラTradeが採用されたことをお知らせします。

■ヴィジュアル系ロックバンド“甘い暴力”による、『甘い暴力 クソプレゼンツ ドM限定 大調教会 -最終章-』が7月より開催！

ボーカル・咲（サキ）、ギター・文（アヤ）、ベース・義（ヨシ）の3人からなるバンド“甘い暴力”。「拗らせ女子達に捧ぐ、スウィート・ヴァイオレンス・ロック」をコンセプトに掲げ、大阪を拠点に活動している。

2026年にいよいよ結成10周年を迎える甘い暴力が、『甘い暴力 クソプレゼンツ ドM限定 大調教会 -最終章-』の開催を発表！この機会、お見逃しなく！

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申込から受取、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

やむを得ず本公演に行けなくなってしまった方は、公式リセールサービス「チケプラTrade」をご利用ください。チケプラTradeはファンの方がライブやイベントに行けなくなった際にご利用いただけるリセールサービスです。アーティスト事務所やイベント主催者が許可していない非公式の場（転売サイトやSNSなど）でチケットを転売する行為が問題視される中、チケプラTradeは不正転売を防ぐファンのためのサービスとして評価を得ています。

【公演詳細】

甘い暴力 クソプレゼンツ ドM限定 大調教会 -最終章-

⚫︎公演日程

2026年7月3日（金）福岡｜BEAT STATION

2026年7月8日（水）宮城｜仙台Rensa

2026年7月25日（土）愛知｜DIAMOND HALL

2026年7月26日（日）東京｜Spotify O-EAST

2026年8月8日（土）大阪｜なんばHatch

⚫︎チケット料金（税込）

＜福岡・宮城・愛知・東京＞

・オールスタンディング 6,500円

＜大阪＞

・1Fスタンディング／2F指定席 6,500円

※入場時にドリンク代が別途必要となります。

※未就学児入場不可

⚫︎リセール実施期間

2026年6月28日（日）～ 各公演2日前 昼11:59

※リセール開始のタイミングは公演ごとに異なり、各公演5日前の昼12:00からのスタートとなります。

▶︎出品・お申し込みはこちら

https://trade.tixplus.jp/artists/tour/14511

▶︎甘い暴力 オフィシャルサイト

https://sweet-violence.jp/

■本イベントではチケプラ・チケプラTradeが採用されています！

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

【主要プレイガイドと連携】

主要プレイガイド各社と連携しているため、チケット販売は従来通りのプレイガイドを利用した形でも導入可能です。

【同じサービス内でリセールの利用が可能】

やむを得ない事情で公演に参加できなくなったお客様が定価で再販売することのできるリセールサービス「チケプラTrade」をアプリからシームレスに利用することができます。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績および利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供ならびに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材などのお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名およびサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。