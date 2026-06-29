Hanshow-AI搭載プラットフォーム「xPilot」を正式リリースデータ活用からリアルタイム実行へ--小売店舗DXの新たなステージへ

Hanshow Japan株式会社

HanshowはNRF APAC 2026において、店舗向けリアルタイムインテリジェント実行プラットフォーム「xPilot」をグローバルで正式発表しました。

xPilotは、従来のダッシュボードやタスク管理システムとは一線を画す、AIを中核とした次世代プラットフォームです。デジタルツインを基盤に、店舗運営データをリアルタイムで収集・分析し、状況の可視化にとどまらず、自動的な意思決定、実行指示、結果検証までを一貫して支援します。

これにより、小売事業者は店舗の状況を「把握する」だけでなく、「即座に行動へつなげる」運営モデルへと進化させることが可能になります。

xPilotの登場は、小売店舗のオペレーション管理を、“可視化中心”から“リアルタイムかつインテリジェントな実行”へと押し上げる、大きな転換点となります。

1. 店舗AIの価値を最大化する基盤--リアルタイムで高精度な全店舗データ

オンラインリテールでAI活用が急速に進展している背景には、クリックや閲覧といった顧客行動が、リアルタイムかつ構造化されたデータとして取得できる環境が整っている点があります。

一方、実店舗では長年にわたり、棚の状況確認を人手の巡回に依存してきたほか、顧客行動や設備稼働状況をリアルタイムで把握することが難しいなど、データ取得に関する多くの課題を抱えてきました。データの欠落や遅延、精度不足が発生しやすい環境では、どれほど高度なAIを導入しても事後分析にとどまり、リアルタイムでの業務改善や運営最適化にはつながりません。

Hanshowはこの課題に対する独自のアプローチを提供しています。小売業界に特化したソリューションを長年展開してきた同社は、店舗内に設置された多様なスマートデバイスを通じて、「人・商品・売場・設備」に関するデータをリアルタイムかつ高精度に収集しています。

これらのデータを統合することで、店舗全体をカバーするインテリジェントなセンシングネットワークを構築し、小売事業者に対してシステムレベルおよびエコシステムレベルでのデータ活用基盤を提供します。このような包括的なデータ基盤こそが、実店舗におけるAI活用を真に機能させるための不可欠な前提条件となります。

2. xPilot--AIが実現する店舗向けリアルタイム実行プラットフォーム

xPilotは、小売業界向けに最適化された専用分析モデルを融合することで、「認識」「判断」「実行」「検証」までを一貫して支援する運用基盤を実現しています。

xPilotは既存システムを置き換えるものではなく、店舗運営全体を支える“インテリジェントな中枢”として機能します。店舗内外のさまざまな業務データを統合的に管理し、実行タスクを一元的に調整・推進することで、店舗スタッフや店長、本部担当者、さらにはサプライヤーを含むサプライチェーン全体の関係者に新たな価値を提供します。

これにより、部門や組織を横断した迅速な意思決定と実行が可能となり、店舗運営の効率化と高度化を力強く後押しします。

・リアルタイム3Dデジタルツインによる店舗のデジタル再現

リアルタイムかつ高精度なデータ基盤を活用し、xPilotが最初に実現する革新が「リアルタイム3Dデジタルツイン」です。店舗内の棚、設備、従業員などの情報を3D空間上に再現し、実店舗の状況を包括的に可視化します。

欠品、商品陳列の不備、電子棚札（ESL）の通信異常、温度異常といった問題が発生した際には、3Dマップ上で自動的に検知・表示され、アラートとして通知されます。管理者は店舗全体の状況を直感的に把握できるだけでなく、タスクの割り当てや進捗状況もリアルタイムで確認できます。

さらに、販売データやヒートマップ分析と連携することで、来店客が少ないエリアや業務負荷の偏りを可視化し、人員配置や業務効率の最適化を支援します。

現場スタッフには、優先度に応じて自動生成されたタスクリストがモバイルアプリに配信されます。各タスクには3Dナビゲーション機能が連携しており、対象箇所まで迅速に誘導します。これにより、欠品発見から対応完了までのプロセスが大幅に効率化され、口頭連絡や紙ベースの作業指示に依存しないスムーズな店舗オペレーションを実現します。

・リテール経営分析AIエージェント

― 対話を通じて意思決定から実行へ ―

xPilotには小売業向けに最適化されたAI意思決定エンジンが搭載されています。

小売業務に特化した専用AIモデルと大規模言語モデル（LLM）を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャを採用し、データ分析と対話型インターフェースを高度に融合しています。

専用AIモデルはHanshowが長年にわたり蓄積してきた店舗デジタル化の知見とリアルタイム店舗データを活用し、商品陳列の適正分析、欠品検知、販売状況の診断などを高精度に実施します。

一方、大規模言語モデルは自然言語の理解と対話を担い、利用者が直感的にシステムとコミュニケーションできる環境を提供します。

これにより、店長やスタッフは複雑なレポートや分析画面を読み解く必要がなく、自然な言葉で質問するだけで状況把握と意思決定が可能になります。

例えば、「Aブランドの飲料の売上が本日前年比で減少している要因は何か」と問いかけると、AIエージェントは在庫状況、陳列状況、販促施策、競合価格などの関連データを横断的に分析し、要因を特定します。さらに、改善に向けた具体的な対応策や実行タスクまで自動提案し、迅速な意思決定と店舗運営の最適化を強力に支援します。

・スマートタスク管理と実行検証

― 現場オペレーションの確実な実行を支援 ―

多くの小売企業では、業務手順や運用ルール自体は整備されているものの、「現場で確実に実行され続ける仕組み」を構築することが大きな課題となっています。

xPilotのタスクエンジンは業務への影響度に基づいてタスクの優先順位を自動判定します。例えば、欠品による販売機会損失が大きい商品や、売上インパクトの高い問題が発生した場合には、優先度の高いタスクとして即座に生成し、迅速な対応を促します。

さらに、従業員の現在位置や業務負荷を考慮してタスクを自動割り当てすることで、無駄な移動や作業偏在を抑制。店舗全体の業務効率向上とスムーズな連携を実現します。

xPilotの大きな特長の一つが、自動化された実行検証機能です。電子棚札（ESL）、AIカメラ、IoTデバイスなどのスマートデバイスと連携し、タスクの完了状況や実施品質をシステムが自動で確認します。設定基準を満たさない場合はタスクを自動エスカレーションし、再割り当ても実施します。

これにより、「実行→検証」までを一貫した自動化した運用プロセスが構築され、確実な業務遂行を支援します。

その結果、店舗運営は「人が人を管理する」モデルから、「システムが実行を支える」モデルへと進化。管理者は日々の確認作業から解放され、より戦略的な店舗運営や経営判断に集中できるようになります。

3.既存システムとの共存による価値創出、多様なパートナーとの連携を実現

Hanshowは小売事業者がこれまで築いてきたシステム資産や技術戦略を尊重し、xPilotの設計段階からオープンアーキテクチャを採用しています。

これにより、異なるクラウド環境・データソース・ネットワークとのシームレスな連携を実現し、主要な大規模言語モデル（LLM）や多様なIoTデバイスとの接続にも柔軟に対応します。

また、モジュール型の導入方式を採用することで、小売事業者は自社の業務要件やデジタル化の進捗に応じて段階的に導入可能です。既存システムを大幅に改修することなく、短期間で運用を開始できる点も大きな利点です。

Hanshowが提供する価値はxPilotプラットフォーム単体にとどまりません。NexShelfスマートシェルフ、NexConnectスマートショッピングカート、NexMateスマートロボット、NexOptim店舗設備デジタル化ソリューションなどのスマートデバイス群に加え、データ分析モデルや業務実行アプリケーションまでを含む統合的なソリューションを提供しています。

xPilotは小売業向けに最適化された分析モデルと汎用大規模言語モデルを組み合わせることで、高い分析精度、説明可能性、そして実店舗運営における実用性を実現しています。単一のAIモデルに依存するアプローチと比較して、より精度の高い意思決定と業務実行を支援します。

さらにHanshowは小売事業者、ブランドオーナー、テクノロジーパートナーなど、多様なエコシステムパートナーとの協業を積極的に推進しています。自社の技術力とパートナーの強みを掛け合わせることで、オープンかつ持続可能なイノベーションを創出し、小売業界の発展と高品質な成長を支えてまいります。

4.小売店舗の次なる進化を支える、リアルタイムインテリジェンス

これまでの小売業におけるデジタル化は、主にデータの収集や可視化に重点が置かれてきました。しかし今後は、得られたインサイトをいかに迅速かつ的確に実行へとつなげるかが、競争力を左右する決定的な要素になると考えられます。

Hanshowが発表したxPilotは、小売事業者に対して実践的で拡張性の高い新たなアプローチを提供します。リアルタイムかつ高精度なデータ基盤を土台に、AIによる高度な分析と実行支援を組み合わせることで、店舗は状況を即時に把握し、自律的に判断し、迅速に行動できる運営モデルへと進化します。

これにより、販売機会の損失やオペレーション上の課題を事前に察知して改善につなげられるだけでなく、店舗管理者は日々の確認作業から解放され、より付加価値の高い戦略立案や顧客体験向上に注力できる環境が整います。

小売業界の次なる変革は、単なるデータの可視化ではなく、データを活用した迅速な意思決定と実行によってもたらされます。その第一歩となるのが、店舗の状況をリアルタイムかつ包括的に把握できる環境の構築です。

Hanshowは今後もリアルタイムデータ・AI・IoTを融合した革新的なソリューションを通じて、小売業界の持続的な成長と新たな価値創造に貢献してまいります。