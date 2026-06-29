「AIで新規事業を3か月で立ち上げ」NITI Technology、「NEXT BUSINESS EXPO 2026」に出展

株式会社 NITI Technology

株式会社NITI Technology（本社：東京都文京区本郷、代表：金子友哉）は、2026年7月16日（木）から17日（金）の2日間、東京都立産業貿易センター 浜松町館で開催される、AI/DXが変革する次世代ビジネスの展示会をテーマとした「NEXT BUSINESS EXPO 2026」に出展することをお知らせいたします。

本展示会では、これまでNITI Technologyが取り組んできた、クライアント企業様へのAI導入について発表いたします。具体的には、教育、インフラ、医療、マーケ分野でのシステム・ウェブアプリケーション開発を中心とする取り組みについてデモストレーションし、最新AIソリューションについてご説明いたします。

■ 出展の背景と目的

労働人口の減少や市場競争の激化を背景に、多くの企業で業務効率化・デジタル化（DX）とAIによる価値創出が喫緊の課題となっています。NITI Technologyは、「現場で本当に使えるAI」をコンセプトに、企業の売上向上と業務負荷軽減を両立するソリューションを提供しています。



本展示会では、東日本エリアの企業様を中心に、AIによる新規事業立ち上げイメージと効果をご体感いただけます。

■ 開催概要

名称： NEXT BUSINESS EXPO

会期： 2026年7月16日（木）10:00～18:00 ／ 7月17日（金）10:00～18:00

会場： 東京都立産業貿易センター 浜松町館 2・3F南

主催： NEXT BUSINESS EXPO実行委員会

公式サイト： https://www.next-business-expo.jp(https://www.next-business-expo.jp/?pcode=nititech)

■ NITI Technologyについて

NITI Technologyは、最先端のAI技術を駆使し、企業のビジネスプロセスを革新するテクノロジーカンパニーです。実務に即したAIプロダクトの提供と柔軟な受託開発を通じて、企業のDX推進と持続的な成長を支援しています。

社名： 株式会社NITI Technology

URL：https://nititech.jp/(https://nititech.jp/)

事業内容： AI製品の開発・販売、企業のDX支援、AI受託開発

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社NITI Technology 広報担当

E-mail：company@nititech.jp