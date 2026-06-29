まぁるい緑茶ハイ『いい茶こ』×「のんき」5ブランド夏のスペシャルペアリングキャンペーン

～2026年7月1日(水) ～ 19日(日) の 19日間限定～

株式会社ネクストグローバルフーズ

株式会社ネクストグローバルフーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：荻野貴匡）が運営する東京・神奈川・埼玉エリアの「もつ焼のんき」「たれ焼肉のんき」「焼鳥のんき」「BISTRO NONKI」「酒場のんき」の5ブランド計27店舗では、2026年7月1日(水)～7月19日(日)の19日間、「下町のナポレオン」でおなじみの大分県生まれの本格麦焼酎『いいちこ』を緑茶で割った、まぁるい緑茶ハイ『いい茶こ』を特別価格でお楽しみいただけるキャンペーンを開催いたします。

まぁるい緑茶ハイ『いい茶こ』と、緑茶ハイを長く愛してきた「のんき」シリーズが初タッグ。各ブランドの看板メニューに寄り添う、スペシャルペアリングメニューをモバイルオーダー特設ページにて訴求いたします。本格麦焼酎『いいちこ』が持つ奥行きと、緑茶のすっきりとした香りが織りなす、まぁるい味わいを、夏の食卓でぜひ。

■ キャンペーン概要

■『いい茶こ』とは？

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_1_7b224208625cc64f03cf894f0c0bf611.jpg?v=202606291152 ]

近年、若い世代からも人気の高まる"緑茶ハイ"。本格麦焼酎『いいちこ』をもっと気軽に楽しんでもらうため、『いいちこ』を緑茶で割る『いい茶こ』が誕生しました。『いい茶こ』は、『いいちこ』と緑茶の"香り"と"うまみ"がまろやかに調和した、まぁるいおいしさの緑茶ハイ。麹由来のうまみが、味噌や醤油などの発酵食品とも好相性。和食・洋食・エスニックなど、どんな料理ともおいしく合わせられるので、老若男女問わず幅広い世代に親しまれています。

■ いい茶こ：特別価格 500円（税込） ■ 追いちこ：320円（税込）

※「追いちこ」はいいちこ水割りのおかわりです。

※風味を楽しんでいただく為、「追いちこ」は2杯までをオススメしています。

■『いい茶こ』ブランド別 ペアリングメニュー例

「のんき」5ブランドそれぞれの看板メニューを、『いい茶こ』のすっきりとした味わいと緑茶の香りに合わせて再構築。本格麦焼酎ならではの奥行きが、各ブランドの個性をより引き立てる、夏限定のスペシャルペアリングをお楽しみください。

◆ 【もつ焼のんき】 9店舗

ペアリングテーマ： "秘伝ダレの旨み × 大麦由来の奥行き × 緑茶の香り"

■ しろたれ × いい茶こ

継ぎ足し秘伝ダレの旨み × 大麦由来の奥行き × 緑茶の香り

国産豚のシロを丁寧に下処理し、秘伝のたれで香ばしく焼き上げた看板串。とろける脂の甘みと醤油ダレの旨みに、本格焼酎『いいちこ』の大麦由来の奥行きと緑茶の香りがすっと重なります。

ほかにも「塩もも唐揚げ × いい茶こ」「下町太麺焼きそば × いい茶こ」をご用意。

◆ 【たれ焼肉のんき】 7店舗

ペアリングテーマ： "脂の旨み × 大麦由来のふくよかな香り × 緑茶の清涼感"

■ 白 × いい茶こ

脂の旨み × 大麦由来のふくよかな香り × 緑茶の清涼感

レバーやマルチョウをたれで揉み込んだ名物。プリッとした弾力と脂の旨みを、本格焼酎『いいちこ』の大麦由来のふくよかな香りと緑茶の清涼感がやさしく受け止めます。

ほかにも「上赤 × いい茶こ」「めし炊き立て × いい茶こ」をご用意。

◆ 【焼鳥のんき】 5店舗

ペアリングテーマ： "ねぎの甘さ × 柔らかな香り × 緑茶の清涼感"

■ ねぎま × いい茶こ

ねぎの甘さ × 柔らかな香り × 緑茶の清涼感

香り高い白ねぎと、もも肉を交互に刺した王道の一本。とろけるねぎの甘さと肉汁の旨みが重なる瞬間を、本格焼酎『いいちこ』の柔らかな香りと緑茶の清涼感がすっと引き立ててくれます。

ほかにも「名物正肉 × いい茶こ」「にっぽんの鳥釜飯 × いい茶こ」をご用意。

◆ 【BISTRO NONKI】 4店舗

ペアリングテーマ： "出汁の旨み × 大麦由来のうまみ × 余韻ととのう澄んだ香り"

■ ブロード炊き飯 × いい茶こ

出汁の旨み × 大麦仕立て × 余韻ととのう澄んだ香り

自家製ブロードで炊き上げる、ビストロ流の出汁炊きごはん。旨みが米一粒ずつに染み渡り、〆にして主役級。大麦由来のうまみの『いいちこ』と緑茶の澄んだ香りが、余韻を上品に整えます。

ほかにも「黒毛和牛ランプ × いい茶こ」「牛ハツのカルパッチョ × いい茶こ」をご用意。

◆ 【酒場のんき】 2店舗

ペアリングテーマ： "多彩な小皿のどれにも寄り添う奥行き × 緑茶のすっきり感"

■ のんべえ盛り × いい茶こ

多彩な小皿のどれにも寄り添う奥行き × 緑茶のすっきり感

なめろう、自家製ポテサラ、燻りチーズ、梅水晶…のんべえ心をくすぐる小皿を一皿に。多彩な味わいのどれにも、本格焼酎『いいちこ』の奥行きと緑茶のすっきり感が寄り添い、夜が穏やかに深まります。

ほかにも「おまかせ四点盛り × いい茶こ」「牛すじ豆腐 × いい茶こ」をご用意。

■ ペアリングの楽しみ方

モバイルオーダー特設ページにて、各ブランドの看板メニューと『いい茶こ』のペアリングをご案内します。本格麦焼酎『いいちこ』が持つ奥行きと、緑茶のすっきりとした香りが織りなす、まぁるい味わいを夏の食卓でぜひ。

■ 特別企画：ストップウォッチ「1.15秒（いいちこ）」タイムチャレンジ

期間中、「いい茶こ」のご注文で「1.15秒（いいちこ）」ストップウォッチチャレンジにご参加いただけます。ストップウォッチを見事1.15秒（±0.01秒）で止められたお客様に、 『いいちこ』のボトルデザインの「いいちこマドラー（非売品）」をプレゼントいたします。

【実施店舗】

・四谷 もつ焼のんき

・神田 もつ焼のんき

・荒木町 酒場のんき

・溝口 もつ焼のんき

【実施条件】

2026年7月1日(水) ～ 7月19日(日)の平日（月～木）

17時～19時のアーリータイム限定

※ 四谷 もつ焼のんき・神田 もつ焼のんき・荒木町 酒場のんき・溝口 もつ焼のんきの計4店舗限定企画です。

※ 一度チャレンジに成功された方は、再度ご参加いただけません。

※ 本企画は景品がなくなり次第終了となります。

※ 予告なく終了する場合がございます。

■ 実施店舗一覧（全27店舗）

◆ もつ焼のんき（9店舗）

◆ たれ焼肉のんき（7店舗）

◆ 焼鳥のんき（5店舗）

◆ BISTRO NONKI（4店舗）

◆ 酒場のんき（2店舗）

■ 株式会社ネクストグローバルフーズについて

■ いいちこについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_2_3b7be3f1ce392461a91e2885122d6124.jpg?v=202606291152 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_3_0401afa7358d88647bb488a8d0e56ef3.jpg?v=202606291152 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_4_bea103937fa8f2c29fdb6de0c54fcfa4.jpg?v=202606291152 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_5_1619075d18c6a260eb0559e8e2751812.jpg?v=202606291152 ][表6: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_6_6583ebfd18edad0dd4799e2cdd17fe90.jpg?v=202606291152 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/162488/table/13_7_aad0a95e380c2f03f5be761f15ed26a0.jpg?v=202606291152 ]

「いいちこ」は大麦、大麦麹と清冽で良質な水からつくられた本格麦焼酎です。

本格焼酎のロングセラーとして、世界30カ国以上で愛され続けています。

iichikoブランドサイト：

https://www.iichiko.co.jp

■ 三和酒類について

三和酒類株式会社は、おなじみの本格麦焼酎「いいちこ」をはじめ、本格焼酎・日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ・発泡酒に加え、麦焼酎の製造工程でつくられる大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネクストグローバルフーズ 広報担当：伊東柾

TEL：03-3351-6650 ／ E-mail：m-ito@next-gf.com

URL：https://next-gf.com/

『いい茶こ』公式

URL：https://www.iichiko.co.jp/promotion/iichako/