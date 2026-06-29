『AIが脆弱性を見つける時代、何を優先的に守るべきか？』というテーマのウェビナーを開催

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■AIによって脆弱性発見が加速し、攻撃対象の発見も加速している現実

近年、生成AIやAIエージェントの進化により、脆弱性の発見や調査はかつてないスピードで行われるようになりました。

しかし、本当に警戒すべきなのは「AIが脆弱性を見つけること」そのものではありません。

問題は、発見された脆弱性や公開情報をもとに、攻撃者がどこを侵入口として狙うのかという点です。

企業の公開Webサイト、VPN、クラウドサービス、子会社・関連会社の公開環境など、攻撃対象となり得る領域は広がり続けています。

さらに攻撃者は、公開されているさまざまな情報を組み合わせながら、侵入しやすい対象を効率的に探索しています。

AIによって攻撃対象の発見が容易になる今、企業にはこれまで以上に「何が狙われるのか」を把握する視点が求められています。



■リスクは見えていても、何を優先的に守るべきか判断できない課題

一方で、多くの企業では資産管理や脆弱性対策そのものは進められています。

しかし、

・リスク情報は把握しているが、何を優先すべきか分からない

・発見されたリスク情報が多すぎて優先順位を付けられない

・攻撃者が実際に狙う対象と、自社が対策している対象が一致しているか判断できない

・限られた人員や予算の中で、どこへ対応を集中すべきか決められない

といった課題を抱えるケースは少なくありません。

結果として、本来優先的に守るべき対象が見えないまま、対策が広く薄く分散してしまう状況も生まれています。

今求められているのは、単にリスクを見つけることではなく、

「何を優先的に守るべきか判断できる状態をつくること」です。



■攻撃者視点でリスクを捉え、防御対象を絞り込む実践アプローチ

本セミナーでは、AI時代におけるサイバーリスクの変化を踏まえながら、

・なぜ攻撃対象の発見が加速しているのか

・攻撃者視点ではどのようなリスクが見えているのか

・なぜリスクを把握しているだけでは十分ではないのか

・限られたリソースの中で、防御対象をどのように優先順位付けすべきか

について解説します。

また、攻撃者視点から自社のリスクを捉えるアプローチを通じて、

「何を守るべきか分からない状態」から、「何を優先的に守るべきか判断できる状態」へ変えるための考え方

をご紹介します。

AI時代におけるセキュリティ対策を、単なる防御強化ではなく、限られたリソースを最適に配分する経営判断として捉えたい方におすすめの内容です。





・ こんな立場の方／こんな課題を感じている方におすすめ

・大企業・グループ企業のセキュリティ責任者、情報システム責任者

・リスクは把握しているが、何を優先的に守るべきか判断できない

・AI時代のサイバーリスク変化に対応したい経営層・管理職

・限られた予算や人員で、防御対象の優先順位付けに悩んでいる

・攻撃者視点で自社のリスクを把握し、対策投資を最適化したい





・ 本セミナーで持ち帰れること

AIによって脆弱性発見が加速する中で重要なのは、すべてを守ろうとすることではありません。

重要なのは、攻撃者に狙われる可能性の高い対象を見極め、限られたリソースをどこへ集中すべきか判断することです。

本セミナーでは、攻撃者視点によるリスクの捉え方と、防御対象を絞り込むための考え方を通じて、AI時代に求められる実践的なセキュリティ判断のヒントをお持ち帰りいただけます。





■主催・共催

KELA株式会社



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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