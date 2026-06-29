“てぬぐい以上、タオル未満” スポーツてぬぐいで話題の「CHAORAS」POPUPをCircles Tokyoで7月4日（土）開催

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役社長：古峯 正佳）が運営するSELECT by BAYCREW'S、Circles Tokyo（セレクト バイ ベイクルーズ サークルズ トウキョウ）にてChaoras POPUPを開催【7月4日（土）開催】

CHAORASは、アウトドアアクティビティのために生まれた日本のてぬぐいブランド。

昔ながらの日本のてぬぐい文化をベースにしながら、現代のアウトドアシーンにフィットする機能性をプラスした、新しいスタイルのてぬぐいです。

代表作である「スポーツてぬぐい」は、“てぬぐい以上、タオル未満”を目指して作られたCHAORASならではのアイテムです。

吸水性・速乾性に優れ、軽量でコンパクト。

汗を拭くのはもちろん、首元の日除けや冷却、ライド中の汗止め、キャンプや登山でのタオル代わりなど、一枚持っているだけで驚くほど活躍してくれます。

そしてCHAORASの魅力は機能性だけではありません。

山の植物や動物など、自然をモチーフにしたデザインもCHAORASらしく、アウトドアギアでありながらファッションアイテムとしても楽しめるデザインばかり。

お気に入りの一枚を選ぶ時間も、このPOP UPの醍醐味です。

今回のPOPUPでは定番の人気モデルはもちろん、新モデル、イベント限定モデルもご用意いただきます。



圧巻のラインナップにてお送りします。

Circles Tokyo 限定モデル

そして今回、Circles Tokyo限定モデルも発売いたします！

ここでしか手に入らない特別な一枚。

遊び心をあるCircles Tokyoらしいユーモアたっぷりのデザインに仕上がっています。

普段からCircles Tokyoに通ってくださっている方はもちろん、初めてご来店いただく方にもぜひ手に取っていただきたいアイテムです。

数に限りがありますので、この機会をぜひお見逃しなく！

梅雨から夏にかけての必需品、CHAORASの”てぬぐい”

気温も湿度も上がってくるこれからの季節。



汗を拭いたり、首や頭に巻いて、日差しを防いだり。

ライドやキャンプ、ハイキング、フェス、そして日常まで。



一枚あるだけで快適さが大きく変わります。

「てぬぐいってこんなに便利だったんだ」

そんな発見をしていただけるイベントになると思います。

当日は実際に手に取って素材感やサイズ感、デザインを確かめながら、お気に入りの一枚を探してみてください。

Brand info

【Circles Tokyo】

世界中に存在するバイシクルカルチャーから上質な製品を厳選する”自転車のセレクトショップ”。

独自の解釈で生まれるオリジナルバイクパーツブランドである“SimWorks” や、自転車というツールを使用した遊びを通じて日常でも使いきれるモノをカタチにしたオリジナルプロダクト ”RAL” を企画製造。ワールドワイドに供給しているスペシャリティーストア。

HP： https://circles-jp.com/

Instagram： https://www.instagram.com/circlestokyo/?hl=ja

Company info

【株式会社ベイクルーズ】

創立年月日 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/