LumeFlowAI、新機能「動画編集」をリリース - テキスト指示でAI生成動画を自在に編集

GEEKLIGHT株式会社（GEEKLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED）が運営する LumeFlowAI は、2026年6月26日、AI動画編集機能「動画編集」を正式リリースしました。本機能により、LumeFlowAI 上で生成した動画を、テキストによる指示だけで部分的に修正・編集できるようになり、AI動画生成から仕上げまで、ひとつのプラットフォームで完結する制作体験を実現します。

★【LumeFlowAI 公式サイト】: https://www.lumeflow.ai/jp/

■背景・課題 - なぜ「編集」機能が必要だったのか

AI動画生成は大きく進化しましたが、「生成後の修正」には依然として課題が残っています。

(1) 部分修正ができない

生成結果の大部分が満足できても、「背景だけ変えたい」「服装だけ修正したい」といった細かな調整は困難でした。従来は動画を最初から生成し直す必要があり、時間とコストがかかっていました。

(2) 生成と編集が分断されている

動画生成後の微調整には、別の編集ソフトへの移行が必要です。ダウンロードや再書き出しなどの作業が発生し、制作効率を下げる要因となっていました。

(3) 既存動画を再活用しにくい

過去に生成した動画の背景変更や季節感の更新など、部分的な再編集が難しく、素材の再利用性が限られていました。

LumeFlowAI の「動画編集」機能は、これらの課題を解決し、生成から編集までを一つの環境で完結できるよう設計されています。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351961/images/bodyimage1】

■製品概要 - AI動画編集 とは

AI動画編集は、LumeFlowAI 上で生成した動画を、テキスト指示によって部分的に修正・編集できる新機能です。従来の動画編集ソフトのような複雑な操作は不要で、「背景を夕暮れに変更」「服装をスーツに変更」といった指示を入力するだけで、AI が映像を編集します。

機能名称：動画編集

利用ページ：https://www.lumeflow.ai/jp/app/ai-video-editor/

対象ユーザー：LumeFlow を利用するクリエイター・事業者・マーケティング担当者

主な用途：生成結果の修正、動画アセットの再利用、既存動画の再編集

■主な機能

1. テキスト指示による動画編集

自然言語で修正内容を入力するだけで、AI が動画内の該当箇所を編集します。

●背景の置き換え

動画の背景のみを変更し、被写体の位置や動きは維持したまま編集できます。

例：「背景をビーチからオフィスに変更」

●不要物の除去

動画内の不要な人物や物体を検出し、周囲になじむ形で自然に削除します。

例：「背景に映り込んだ通行人を消す」

●要素の追加

指定した領域に新しいオブジェクトや装飾を追加できます。

例：「画面左側に観葉植物を追加」

●人物の外観変更

服装や髪型、色味など人物の見た目を変更できます。

例：「ジャケットの色を青からグレーに変更」

●物体の置き換え

動画内の特定の物体を別の物体へ置き換えます。

例：「机の上のコーヒーカップを花瓶に変更」

2. 参考画像による編集指示

参考画像を最大4枚までアップロードし、編集時の指示に利用できます。

たとえば「動画内の猫を参考画像のぬいぐるみに置き換える」といった編集が可能で、より意図に近い仕上がりを実現します。

3. 2つの編集モデルを提供

用途に応じて、2種類のAI編集モデルを利用できます。

●Wan 2.7

シンプルな修正や日常的な編集に適した汎用モデル。

●Kling O3（Reference-to-Video）

参考画像を活用した高度な編集や、細部までこだわる編集に適した高性能モデル。

どちらのモデルも MP4・MOV 形式の動画編集に対応しています。

4. 動画生成機能とのシームレスな連携

テキストから動画、画像から動画、動画延長で生成した動画は、そのまま「動画編集」で編集できます。

生成履歴に表示される「動画編集」ボタンから直接編集画面へ移動できるため、動画の再アップロードや再設定は不要です。

■利用フロー - 3ステップで完了

ステップ１: LumeFlowAIで動画編集ページへアクセス

ナビゲーションバーの「動画編集」を選択し、利用する編集モデルを選びます。

●Wan 2.7：シンプルな編集向け

●Kling O3：高度な編集向け

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351961/images/bodyimage2】

ステップ2:動画をアップロード

編集したい動画をアップロードします。必要に応じて、参考画像を最大4枚まで追加できます。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351961/images/bodyimage3】

ステップ3: 編集内容を入力して生成

変更したい内容を自然言語で入力し、出力解像度を選択して生成を開始します。

例：

「背景をオフィスに変更」

「ジャケットの色をグレーに変更」

「映り込んだ人物を削除」

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351961/images/bodyimage4】

【LumeFlowAIについて】

GEEKLIGHT株式会社（英名：GEEKLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED）が運営する LumeFlow AI は、AI を活用した画像・動画生成プラットフォームです。

本プラットフォームは、AIによる動画生成から編集までを一体化し、制作工程の効率化を実現するとともに、より多くのユーザーが高品質な動画制作を行える環境を提供することを目指しています。

【お問い合わせ先】

LumeFlow AI 公式サイト：https://www.lumeflow.ai/jp/

製品ページ：https://www.lumeflow.ai/jp/app/

Edit Video：https://www.lumeflow.ai/jp/app/ai-video-editor/

メール：support@lumeflow.ai

お問い合わせ：https://www.lumeflow.ai/jp/support/contact-us/

配信元企業：GEEKLIGHT TECHNOLOGY CO., LIMITED

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