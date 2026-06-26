CGTN：「チャイナ・オポチュニティ2.0」がグローバル企業にどのような成長の可能性をもたらすか

北京、2026年6月26日 /PRNewswire/ -- 中国で夏季ダボス会議 が開幕したことを受け、CGTNはチャイナ・オポチュニティ2.0がどのように新たな世界的な成長を牽引しているかを検証した記事を掲載しました。この記事では、中国がイノベーション主導の質の高い発展へと転換していることを取り上げ、同国の継続的な開放が世界中の企業や経済にどのような機会を生み出しているかを考察しています。

水曜日、世界中の企業にとってチャイナ・オポチュニティ2.0は、イノベーション主導による包括的な能力強化と、高収益が見込める投資の展望を意味すると、中国のLi Qiang首相は述べています。

Li氏は、中国の技術進歩や産業革新に対して不安を表明する人々がいることに気づいたと述べたうえで、この点を強調しました。中には、中国の発展を世界経済への衝撃として位置づける、いわゆる「チャイナ・ショック2.0」という説を広めている者さえいるといいます。

「世界の発展にとって、「チャイナ・オポチュニティ2.0」とは、先端技術へのアクセスが拡大し、開発の恩恵がより広く共有されることを意味します」と彼は述べています。

中国の首相は、中国北東部の沿岸都市・大連で開催された「第17回ニュー・チャンピオン年次総会」（通称「夏季ダボス会議」）の開会総会で、このように述べています。

Li氏は、中国経済の4つの特徴を挙げ、第15次五カ年計画期間（2026～2030年）の初頭において、中国経済は安定性、イノベーション、活力、そして世界との融合を体現していると述べています。

Li氏は、イノベーション主導型の発展こそが、安定した環境と絶え間ないイノベーションに支えられてきた中国の長期的な経済の回復力と着実な成長の鍵であると述べています。

同氏は、同国のイノベーションは、長年にわたる自国の能力強化とたゆまぬ努力によって勝ち取られたものであると強調しました。

Li氏は、中国経済の安定が、切実に求められていた確実性をもたらし、不確実性が高まる世界において重要な「セーフハーバー」としての役割を果たしてきたと述べています。

首相はさらに、世界経済への統合を図るため、中国は引き続き積極的に開放を拡大していく姿勢を堅持していると付け加えています。

同国は63カ国に対して無関税待遇を適用しており、その輸入額は17年連続で世界第2位となっています。今年の最初の5か月間で輸入は前年同期比で20.5％増加し、輸出の伸びを大幅に上回っています。

本イベントでは、中国の「第15次五カ年計画」を詳しく解説し、そのロードマップが世界中のパートナーにどのような成長の機会をもたらすかについて、複数のセッションが設けられています。

自由貿易試験区の拡大や海南自由貿易港の建設から、教育、金融、医療などの分野における市場アクセスの拡大に至るまで、中国は規則、規制、管理枠組み、基準など、制度面での開放を着実に進めています。

数字がそのモメンタムを如実に物語っています。商務省によると、中国における外資系企業の数は2025年末時点で53万3,000社に達し、2020年末から年平均4.5％の増加となりました。一方、同時期の中国の対外直接投資残高は4兆ドルに迫り、この5年間で年平均3.6％の伸び率を示しています。

外国資本の活用を安定化・最適化するため、中国は今週、15項目の措置からなる行動計画を発表しました。この計画は、5つの主要分野（市場アクセスの拡大、投資手続きの円滑化、投資誘致の強化、対外投資に対するサービスおよび保証の充実、ならびに外資管理の改善）を網羅しています。

多国籍企業にとって、第15次五カ年計画期間は、中国市場での存在感を強め、世界的な産業協力を強化するための絶好の機会であると広く見なされています。

「中国の市場はかけがえのないものです」と、米国に本社を置くグローバルコンサルティング会社のBoston Consulting Group（BCG）の中国担当マネージング・パートナーであるWu Chun氏は、ダボス会議の会場でメディアの取材に応じ、このように述べています。

Wu氏は、多国籍企業にとって、中国の広大な消費市場、絶えず変化し続ける産業ニーズ、そして新興技術や斬新な製品を積極的に取り入れる現地の消費者の姿勢が、イノベーションと事業拡大に向けた強力な原動力となっていると述べています。

「Innovating at Scale」をテーマに開催されるこの3日間のイベントには、90以上の国と地域から1,700人以上の参加者が集まっています。

水曜日の演説の締めくくりとして、Li氏は、世界各国の企業に対し、中国の発展を通じて中国が提供してきた機会を捉えるよう呼びかけました。

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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