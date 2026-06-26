【西武渋谷店イベント限定】もちにゃん、沖縄の老舗Tシャツメーカー「T-SHIRT-YA」とのコラボが決定！

株式会社ディー・ビジュアル

２０２６年７月１日（水）から８月３日（月）まで西武渋谷店A館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』において、沖縄を代表するTシャツメーカー「T-SHIRT-YA」ともちにゃんのコラボレーションTシャツの販売が決定しました。

さらに今回、T-SHIRT-YAが沖縄で展開するTシャツや雑貨も渋谷のイベント会場にて販売されます。

画像０１ 沖縄の人気ブランド「T-SHIRT-YA」ともちにゃんがコラボ。大人もファッショナブルに着こなせるデザインを目指したTシャツコレクション画像０２～０５ ユーモアあふれるデザインからシックで洗練された一枚まで。沖縄土産の定番として長年親しまれ、沖縄Tシャツ文化を牽引してきた「T-SHIRT-YA」画像０２～０５ ユーモアあふれるデザインからシックで洗練された一枚まで。沖縄土産の定番として長年親しまれ、沖縄Tシャツ文化を牽引してきた「T-SHIRT-YA」画像０２～０５ ユーモアあふれるデザインからシックで洗練された一枚まで。沖縄土産の定番として長年親しまれ、沖縄Tシャツ文化を牽引してきた「T-SHIRT-YA」画像０２～０５ ユーモアあふれるデザインからシックで洗練された一枚まで。沖縄土産の定番として長年親しまれ、沖縄Tシャツ文化を牽引してきた「T-SHIRT-YA」

◼️ 沖縄カルチャーを象徴するTシャツ文化

沖縄旅行のお土産として定番のひとつとなっているご当地Tシャツ。

その文化を長年支え続けてきた存在が、沖縄の老舗メーカー「T-SHIRT-YA」です。

沖縄らしいユーモアや遊び心を取り入れたデザインはもちろん、企業やスポーツチームとのコラボレーションでも高い評価を受けており、阪神タイガース関連商品や両国国技館関連商品の制作にも携わるなど、多くの実績を持っています。

そんな沖縄Tシャツ文化の象徴ともいえるT-SHIRT-YAが、今回もちにゃんとのコラボレーションを実現しました。

画像０６～０８ NANTEN urarakaが展開する上質なハンカチコレクション。フォーマルな装いにも自然に調和する、洗練されたデザインが魅力です。画像０６～０８ NANTEN urarakaが展開する上質なハンカチコレクション。フォーマルな装いにも自然に調和する、洗練されたデザインが魅力です。画像０６～０８ NANTEN urarakaが展開する上質なハンカチコレクション。フォーマルな装いにも自然に調和する、洗練されたデザインが魅力です。

◼️ 台湾・沖縄・湘南・富士山・渋谷がひとつになった特別デザイン

今回発売されるコラボTシャツは、「もちにゃん × 台湾 × 沖縄 × 湘南 × 富士山 × 渋谷」という、本イベントならではのテーマから誕生した全８パターン。

すべて今回のイベントのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインとなっており、南国の開放感や旅の楽しさ、そして各地域の魅力を一枚のTシャツに凝縮しました。

シルエットも、定番のクラシックタイプから近年人気のビッグシルエットまで幅広く展開。大人が日常的に着られる落ち着いたカラーリングに加え、子ども向けには夏らしい鮮やかなカラーバリエーションも用意され、家族で楽しめるラインナップとなっています。

画像０９～１０ かりゆしウェアの常識を覆したブランド「NANTEN uraraka」。シックで上質な素材使いと洗練されたデザインにより、フォーマルなシーンにも映える新しい沖縄スタイルを提案しています。画像０９～１０ かりゆしウェアの常識を覆したブランド「NANTEN uraraka」。シックで上質な素材使いと洗練されたデザインにより、フォーマルなシーンにも映える新しい沖縄スタイルを提案しています。画像１１ 息をのむほど美しいグラフィックが魅力の「NANTEN uraraka」。沖縄の伝統文化や自然をモチーフに、現代的な感性で再構築したアート性の高いTシャツを展開しています。画像１２ 蒸し暑い梅雨や真夏を快適に過ごすために生まれた「ドライかりゆし」。軽やかで涼しい着心地と、NANTEN urarakaならではの上質でエレガントなデザインを両立した、機能美あふれるシリーズです。

◼️「かりゆしウェア」の新しい魅力を提案する nanten URARAKA

さらに今回、T-SHIRT-YAが手がける上質なかりゆしウェアブランド「nanten URARAKA」も渋谷で展示されます。

沖縄の伝統的なかりゆしウェアをベースにしながらも、洗練されたデザインと高品質な素材選びによって、リゾートシーンだけでなく日常やビジネスシーンにも自然に溶け込む新しいスタイルを提案。

これまでの「沖縄土産」や「リゾートウェア」という枠を超えた、大人のための沖縄ファッションとして注目を集めています。

今回のイベントでは、沖縄のカルチャーを気軽に楽しめるTシャツと、より上質な装いを楽しめるかりゆしウェアの両方を、一度に体験することができます。

※ nanten URARAKA においては展示のみで、販売はオンラインショッピングサイトにて承っております。

https://www.t-shirt-ya.com/view/category/kariyushi

画像１３ もちにゃんメインビジュアル

◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！

画像１４ T-SHIRT-YAロゴ画像１５ NANTEN urarakaロゴ

◼️ T-SHIRT-YAとは

沖縄県を代表する老舗Tシャツメーカー。沖縄文化を取り入れたオリジナルデザインで長年親しまれ、観光客から地元住民まで幅広い支持を集めています。企業・スポーツ団体とのコラボレーション実績も豊富で、沖縄Tシャツ文化を牽引する存在として知られています。

https://www.t-shirt-ya.com

画像１６ イベント公式ロゴ



■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場）７月１日（水）から８月３日（月）

地下１階 食品売場 ６月２３日（火）～７月6日（月）

４階 365cafe ７月１５日（水）～８月３日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像１７ SNS用イベント公式ビジュアル



主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

画像１８ イベント公式ポスター

お問い合わせ

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