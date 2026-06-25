ミスコン、ビューティーページェント、ベストオブミスは何が違うのか。内田洋貴が考える“日本のミスコン文化”の現在地

一般財団法人ベストオブミス記念財団

日本では今でも、すべての大会が「ミスコン」と一括りにされることが多い。

しかし世界では、「Beauty Pageant（ビューティーページェント）」という言葉が一般的であり、その意味は日本でイメージされる「ミスコン」とは少し異なる。世界的な大会では外見だけでなく、社会貢献、スピーチ、リーダーシップ、国際性など総合的な資質が評価されるようになっている。

一般財団法人ベストオブミス記念財団代表・内田洋貴は、

「日本では、この3つを分けて考える時代に入った。」

と提言する。

ミスコンとは

私が考えるミスコンとは、

地域や学校、

そして企業などが開催する

“日本国内を盛り上げる大会”

です。

例えば

・ミス青山

・ミス慶應

・ミス○○市

・地域観光大使

など、

日本では長年この文化が根付いています。

その地域を知ってもらい、

学生を応援し、

街を盛り上げる。

これが日本型ミスコンの魅力です。

ビューティーページェントとは

一方、

世界には

Beauty Pageant

という文化があります。

代表例は、

世界大会へ日本代表を送り出す大会です。

ここでは、

容姿だけではなく、

・英語

・プレゼンテーション

・社会活動

・リーダーシップ

・国際感覚

まで評価されます。

つまり、

「世界で日本を代表する人物を選ぶ大会」

それがビューティーページェントです。

ではベストオブミスとは何か

私は、

ベストオブミスは

ミスコンでもなく、ビューティーページェントだけでもない。

その真ん中に存在するものだと考えています。

地域大会を通して

47都道府県を活性化する。

一方で、

世界大会へ挑戦する女性も育てる。

つまり、

地域にも、

世界にも、

両方に価値を生み出す組織です。

ベストオブミスが他団体と最も違うところ

それは、

「日本全体のミスコン文化の価値を上げること」

テレビ収録 ２０２５グランプリ

を目的にしていることです。

私たちが目指しているのは、

ベストオブミスだけが有名になることではありません。

日本中で、

ミスコンテストという文化そのものが、

もっと社会に認められ、

もっと挑戦しやすいものになることです。

全国47都道府県で大会を開催し、

地方創生に取り組み、

学生、

行政、

スポンサー、

地域企業、

世界大会、

そのすべてをつなぐ存在。

それがベストオブミスです。

内田洋貴代表コメント

「私は、日本から『Beauty Pageant』という文化をもっと正しく伝えていきたいと思っています。

日本ではまだすべてが『ミスコン』と呼ばれています。

しかし世界を見ると、その役割は大きく変わっています。

だから私は、ミスコンとビューティーページェント、その両方の価値を尊重しながら、日本独自の架け橋として『ベストオブミス』という存在を育てたい。

ベストオブミスが目指しているのは、一つの大会を大きくすることではありません。

日本全国で、ミスコンテストという文化そのものの価値を上げることです。」

今後

ベストオブミスは2026年7月より新たなコンテストの形として

れまでの「美しさを競うコンテスト」という概念からさらに進化し、「社会で活躍する人材を育成・輩出するプラットフォーム」として新たなステージへ移行することを発表しました。

これまでBEST OF MISSは、全国47都道府県で開催される地方大会を通じて、数多くの女性が挑戦し、世界大会や日本大会へと羽ばたいてきました。今後は、その役割をさらに拡大し、「順位」よりも「成長」、「肩書き」よりも「社会への影響力」を重視したコンテストへと進化します。

新体制では、

AIを活用した新しい審査システムSNS発信力・社会貢献活動の評価強化ビジネス・教育・地域創生との連携大会終了後も継続するコミュニティ形成世界基準のリーダー育成プログラム

など、単なる大会で終わらない「人生を変える教育プログラム」として展開していきます。

内田洋貴代表は次のようにコメントしています。

「これからの時代に必要なのは、美しさだけを競うコンテストではありません。社会で挑戦する女性が集まり、学び、発信し、地域や世界へ価値を届ける場所。それが2026年7月から始まる新しいBEST OF MISSです。」

「ミスコン」という言葉だけでは表現できない、新しい時代のビューティーページェントへ。

BEST OF MISSは、美しさをゴールではなく"可能性を広げる入口"と捉え、次世代の女性リーダーを全国から輩出していきます。

https://miss-japan.net/

【本件に関するお問い合わせ】

ベストオブミス運営事務局

（取材希望・資料請求は公式窓口までご連絡ください）