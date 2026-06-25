【家でも沖縄気分】“急がない時間”を楽しむ ORION BEERコラボシリーズ登場

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「ORION BEERとのコラボシリーズ」を2026年5月に発売しました。

冷えた一杯を、最後まで心地よく

缶をそのまま入れるだけで使える「CAN GOMUG 350」。

冷たさをキープしながら、

結露もしにくく、最後まで快適に楽しめます。

外で飲む時間も、家でゆっくり過ごす時間も。

冷えたまま楽しめるだけで、

その時間は少し特別になります。

ペットボトルまでORION timeに

ペットボトルカバーは、

500mlボトルをすっぽり収納できます。

結露を気にせず持ち歩けるので、

暑い日のお出かけにも活躍します。

バッグから取り出すたび、

ORIONらしいグラフィックが気分を少し楽しくしてくれます。

夏を連れ出したくなる保冷バッグ

保冷ランチボックスポーチ、

保冷スクエアバッグS・Lは、

レジャーや買い物、アウトドアでも使いやすいサイズ感。

冷たい飲み物や食べ物を持ち運ぶ。

それだけのことなのに、

夏の時間が少し楽しくなります。

“持ち歩く沖縄気分”

海辺で乾杯ピクニックやBBQにファスナーは可愛いオリオンデザイン座りながらリラックスして

ORION BEERシリーズは、

ただ保冷するためのアイテムではありません。

公園、海、キャンプ、ベランダ。

どこにいても、少し肩の力を抜ける時間を持ち歩く。

そんな感覚をイメージしています。

“急がない時間”を楽しむために

ただのビールではなく、人がゆるやかにつながる時間。

誰かと飲む時間も、ひとりでぼーっと過ごす時間も。

少し肩の力を抜いて、“TAKE IT EASY”に過ごす。

ORION BEERシリーズは、そんな時間に寄り添うアイテムです。

『オリオンビール』について

オリオンビールは沖縄ならではの魅力が詰まった製品を展開する総合酒類メーカーです。「しぜんと、しぜんに」をブランドスローガンに掲げ、沖縄の人々、自然、風土をずっと見つめてきたからこそできる製品づくりやサービスで、お客様が自分らしい笑顔に満ちた日々を過ごしていただくことを目指しています。

本商品は、オリオンビール株式会社と株式会社シービージャパンのライセンス契約により、株式会社シービージャパンが製造したものです。

商品ラインアップ

商品名：ORION BEER CAN GOMUG 350

価格：\2,750

サイズ：φ71×H115mm

重量：142g

満水容量：0.35L

主材質：［本体］ステンレス鋼［底面ラバー］シリコーンゴム

原産国：中国

商品名：ORION BEER ペットボトルカバー

価格：\1,100

サイズ：φ90×H200mm

重量：25g

主材質：ポリエステル・綿・その他

原産国：中国

商品名：ORION BEER 保冷ランチボックスポーチ

価格：\2,970

サイズ：W230×D170×H80mm（持ち手部除く）

重量：150g

容量：1.5L

主材質：［表地］ポリエステル［裏地］EVA樹脂［芯材］ポリエチレン、不織布［メッシュ］ポリエステル［ハンドル］ポリエステル

原産国：中国

商品名：ORION BEER 保冷スクエアバッグ S

価格：\2,640

サイズ：W200×D120×H330mm（持ち手部除く）

重量：160g

容量：5L

主材質：［外生地］ポリエステル［中生地］発泡ポリエチレン［内生地］ポリエチレン酢酸ビニル

原産国：中国

商品名：ORION BEER 保冷スクエアバッグ L

価格：\3,300

サイズ：W400×D180×H330mm（持ち手部除く）

重量：293g

容量：18L

主材質：［外生地］ポリエステル［中生地］発泡ポリエチレン［内生地］ポリエチレン酢酸ビニル

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com