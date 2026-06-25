「風鈴」と「夏祭り」を香りで再現ー「季節の香り」夏限定の新フレグランスオイル発売

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、2020年の発売以降好調の「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズより、「季節の香り」をテーマにした専用フレグランスオイル2品を6月9日（火）より数量限定で発売しました。夏らしさを感じられる「風鈴の香り」と「夏祭りの香り」をラインアップ。製品特長等詳細は以下をご覧ください。

“夏の体験”を香りで再現

本製品は、関連アイテムの出荷累計数が330万個を超える（2026年6月現在）「噴霧式フレグランスディフューザー」シリーズ専用フレグランスオイルです。2022年より、「季節の香り」シリーズを展開しており、これまで夏向けの香りでは、「パイナップル」「ミント」「柑橘」など、夏を直感的にイメージできる香りを中心にラインアップしてきました。今回は”夏の体験”にフォーカスし香りを開発。「風鈴の鳴る縁側」、「大切な人との夏祭り」といった情景をテーマに、どんな香りだろう？というワクワク感とともに夏の思い出に寄り添う香りをお届けします。

香りの特長

車内でもお部屋でも

ー涼を感じる風鈴の香りー

夏の風と、揺れる風鈴をイメージ。

レモンやベルガモットの柑橘系とミントの香りで縁側を吹き抜ける涼しい風を表現しました。

ミュゲ（スズラン）の香りが風鈴の軽やかな音色を想起させます。

ー夏祭りの香りー

夜空に咲く花火と、徐々に高まる夏の熱気をイメージ。

ベースにはジャスミンを用い、大輪の花火の華やかさを表現。

ピンクペッパーやパチョリの香りでアクセントを加え、大人っぽく幻想的な夜を演出します。

★詳細は、以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

製品スペック

関連プレスリリース・製品情報

L10305L10306[表: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/294_1_1be01a5b2edd55edfc51aed859207599.jpg?v=202606250751 ]- 発売日：2026（令和8）年6月9日- 価格：オープン- 内容量：7ml

噴霧式ディフューザー専用オイル 季節の香りシリーズ

・第5弾 夏限定：カンキツ・マンゴー・ジャスミン(https://www.carmate.co.jp/news/press/press/202505/l10301-3-l10502.html)（2025年5月）

・第4弾 春限定：ミモザ・グリーンティー(https://www.carmate.co.jp/news/press/202402/l10079-10080.html)（2024年2月）

・第3弾 秋冬限定：大人のガトーショコラ・ホットゆず(https://www.carmate.co.jp/news/press/202309/2023awnew.html)（2023年9月）

・第2弾 夏限定：パイナップル・シークワーサー・ミント、オイル専用クリップ(https://www.carmate.co.jp/news/press/202305/l10074-76.html)（2023年5月）

・第1弾 秋冬限定：キンモクセイ・読書・焼きたてパイ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000017074.html)（2022年10月）

噴霧式フレグランスディフューザー

・イルミネーション搭載ディフューザー、オイル専用オプション(https://www.carmate.co.jp/news/press/202503/newdf.html)（2025年3月）

・カーフレグランスの「香り診断」サイト、ディフューザー新デザイン(https://www.carmate.co.jp/news/press/202312/l10006-7z.html)（2023年11月）

・噴霧式フレグランスディフューザー2(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000084.000017074.html)（2021年12月）

・噴霧式フレグランスディフューザー(https://www.carmate.co.jp/news/press/1.html)（2020年1月）

・フレグランス Webサイト(https://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/)

カーメイトについて

会社名 ： 株式会社カーメイト

代表者 ： 代表取締役社長 徳田 勝

所在地 ： 東京都豊島区長崎5-33-11

設 立 ： 1966年(昭和41年)6月7日

資本金 ： 16億3,770万円

URL ： https://www.carmate.co.jp

事業内容： カー用品、アウトドア・レジャー・スポーツ用品、スノーボード用品等の製造・販売、ソフトウェア開発 ほか

― 2026年6月に60周年を迎えました ―

カーメイト60周年記念サイト

https://lps.carmate.co.jp/lp/events/60th/

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL：https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下のウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。